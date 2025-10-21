21 oct. 2025
Fútbol Internacional

Lautaro prolonga la solidez del Inter

El Inter mantuvo su buena línea en la Liga de Campeones con una victoria contundente sobre el Union Royal Saint-Gilloise, que sucumbió 0-4 con una buena actuación de Lautaro Martínez.

Octubre 21, 2025 06:19 p. m. 
Por Redacción D10
UEFA Champions League - Union SG vs Inter Milan

Hakan Calhanoglu y Lautaro Martínez celebran un gol del Inter.

Foto: OLIVIER MATTHYS/EFE

El Inter mantuvo su buena línea en la Liga de Campeones con una victoria contundente sobre el Union Royal Saint-Gilloise, que sucumbió 0-4 con una buena actuación de Lautaro Martínez, autor de un gol, salvador de otro y al frente de casi todas las operaciones de ataque de su equipo.

En plena efervescencia, como un cohete en la Serie A tras cuatro victorias consecutivas, el Inter también quería mantener su buena línea en la Liga de Campeones. Después de ganar al Ajax (0-2) y al Slavia Praga (3-0), se enfrentaba a una salida teóricamente asequible frente a uno de los nuevos de la competición.

Pero el Royale Union Saint-Gilloise no es un equipo fácil. Puede ganar en campos como el del PSV Eindhoven (1-3), aunque también puede caer estrepitosamente ante otros como el Newcastle (0-4). Es capaz de cualquier cosa y el acierto para castigar a un rival más importante era clave.

Su propuesta en el primer cuarto de hora fue espectacular. Superó al Inter en todo. En actitud, en fútbol y en ocasiones. Pero no definió y esa fue su perdición. Sommer lo impidió con sus intervenciones y el conjunto belga tiró la victoria en cuanto pasó su gran arreón.

En ese tiempo pudieron marcar David y Burgess. El primero, a los tres minutos, ganó una carrera a De Vrij con un balón a la espalda de la defensa del Inter. Se deshizo de Bartoni y Sommer sacó una mano providencial para evitar la apertura del marcador.

Y Burgess, justo en el córner tras esa jugada, se encontró con la aparición providencial de Lautaro, que sacó bajo palos un remate que era gol sí o sí. El rechace lo recogió Rasmussen y con un lanzamiento a bote pronto obligó a Sommer a completar una estirada salvadora.

El trío de ocasiones pasó de largo y el Inter tomó los mandos. Çalhanoglu sacó la escuadra y el cartabón y enseguida fue evidente que todo había terminado. La caída del equipo belga era cuestión de tiempo y Lautaro protagonizó los primeros acercamientos.

Al cuarto de hora, el atacante argentino asistió a Esposito, que por milímetros no acertó a rematar bien un pase destinado a convertirse en el 0-1. Después, el mismo Lautaro se encontró con una gran parada de Scherpen tras deshacerse de Burgess con un gran movimiento sin balón.

Fue Dumfries quien consiguió desnivelar la balanza. Al borde del descanso, en un córner, la pelota quedó suelta botando y el lateral neerlandés por fin dio en la diana. No fue la única antes del descanso, porque Lautaro, en una jugada de tiralineas mandó a la escuadra el segundo de su equipo.

Eso sí, el argentino antes erró un mano a mano infallable, con muchísimo tiempo para pensar como batir a Scherpen. Tuvo tanto tiempo que el reloj se paró y ni siquiera remató. Pero no importaba, porque Lautaro estaba inspirado. Tanto que nada más reanudarse el partido tras el descanso provocó un penalti por mano de Mac Allister que transformó Çalhanoglu.

El 0-3, sin ningún tipo de oportunidad para el Union Royal Saint-Gilloise, acabó con todo. El equipo belga bajó totalmente los brazos y el cuarto de Esposito, a un cuarto de hora para el final, redondeó la goleada del Inter, que bajo el influjo de Lautaro y con las dos paradas de Sommer, sumó tres puntos para mantenerse con pleno de victorias con paso firme hacia la siguiente fase.

-- Ficha técnica:

0 - Royale Union Saint-Gilloise: Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; Van de Perre, Zorgane (Schoofs, min. 89), Rasmussen (Giger, min. 61); Ait El Hadj (Florucz, min. 61), David (Kevin Rodríguez, min. 61) y Niang (Patris, min. 75).

4 - Inter: Sommer; Dumfries (Luis Henrique, min. 77), Bisseck, De Vrij (Akanji, min. 46), Bastoni (Dimarco, min. 59), Augusto; Frattesi, Çalhanoglu (Sucic, min. 59), Zielinski; Lautaro (Bonny, min. 59) y Esposito.

Goles: 0-1, min. 41: Dumfries; 0-2, min. 45+1: Lautaro; 0-3, min. 53: Çalhanoglu, de penalti; 0-4, min. 76: Esposito.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia). Mostró cartulina amarilla a De Vrij (min. 31) por parte del Inter y a Schoofs (min. 89) por parte del Union Royal Saint-Gilloise.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupo de la Liga de Campeones disputado en el Constant Vanden Stock Stadium ante cerca de 20.000 espectadores. EFE

Fútbol Internacional Inter Lautaro Martínez
Redacción D10
