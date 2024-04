Silva resalta el punto y que el rival igualó a los tumbos

Silva valoró el esfuerzo de sus compañeros y sostuvo que faltó muy poco para dejar sin invicto el torneo. “El partido desde el comienzo fue muy difícil, aprovechamos nuestro momento para marcar. Luego, el gol de Libertad llegó a los tumbos, por la presión y además es un equipo muy respetable. Podíamos haberlo evitado, faltó muy poco”, manifestó en diálogo con FALG por la 1080 AM.

El experimentado portero de 40 años destacó el trabajo de los jugadores juveniles que tomaron protagonismo desde la llegada del entrenador Víctor Bernay. “Los juveniles realizaron un partidazo, la idea es afianzarse, sostenerse y seguir creciendo”, dijo al referirse puntualmente a los futbolistas Alexis Cañete, Alan Gómez y Leandro Meza, este último autor del gol.

Gaona Lugo, en duda

El mediocampista albo Orlando Gaona Lugo no completó el partido ante Libertad. A los 85’ se torció el tobillo en una pelota dividida y al parecer su caso sería mucho más complicado de lo que en un principio se pensaba. De hecho, no completó aquel partido. El volante será sometido a estudios y todo indica que no llegará para el duelo ante Olimpia, el domingo.