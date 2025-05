Del pisotón del Kili Rojas a la advertencia de Paul Benítez

El arbitraje de Carlos Paul Benítez en el Nacional-Olimpia generó todo tipo de comentarios y el portero albo, Santiago Rojas, reveló cosas que pasaron después de ver la tarjeta roja.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, Santiago Rojas confesó que en el momento de la expulsión, Carlos Paul Benítez “me dijo que me retire porque ya estaba decidida la roja. Tuvimos un encontronazo y sin querer le piso”.

“Me dijo: ‘Me pisaste, no sabés lo que voy a poner en mi información. Mínimo que te den seis a 10 partidos. Ya sabés eso’”, expresó el arquero. “Me dijo en voz baja: ‘No sabés los partidos que te voy a dar, seis a 10 partidos voy a poner en la observación para que te den’”, acotó.

Santiago Rojas, ante esto, confesó que perdió “la paciencia y salí amistosamente porque ya estaba comenzando a decir estupideces”. En otro momento, el guardameta de Nacional indicó que Carlos Paul Benítez cambió de actitud después de que Olimpia recibiera el gol albo.