Tiago Caballero en el interés de Cerro Porteño

El futbolista de Nacional, Tiago Caballero confirmó en NPY en el Extra de FALG que su representante se encuentra en charla con Cerro Porteño para un eventual fichaje o préstamo. “Ya escuché y leí la noticias pero en mi club (Nacional) no me han dicho nada. Mi representante me mencionó que había posibilidad de ir a Cerro Porteño y que iba a luchar por eso”, expresó Tiago.

Consultado sobre la expectativa que pueda generar para su carrera, el futbolista dijo: “Es una oportunidad única. Me interesa, yo quiero jugar ahí. Mi abuelo Cristino Fleitas es fanático de Cerro”, señaló.

En cuanto a su vínculo con el equipo tricolor, Tiago manifestó que “mi contrato es hasta el 2028 con Nacional, yo creería que sería a préstamo. A mí me gustaría salir pero igual podría aceptar el préstamo de club a club”.

Caballero se ilusiona con la posibilidad al igual que su familia y vecinos del barrio en la ciudad de Luque: “Mi familia y mis vecinos están muy contentos, cuando salgo de casa se manifiestan todos, pero mientras que no salga la operación seguiré luchando por la camiseta de Nacional”.

Por último reveló que a pesar de tener vacaciones, igual sigue con sus rutinas diarias para no perder el ritmo. “Con todo ya, porque estoy entrenando de manera particular. El lunes 9 nos presentamos de nuevo en Nacional para la pretemporada del Clausura 2025”, finalizó.

Datos de Tiago Caballero

2 goles en el Apertura 2025

Fecha 14 vs. Cerro Porteño

Fecha 22 vs. Gral. Caballero

Con 20 años, categoría 2005, se desempeña como extremo/delantero, registra 73 partidos en Primera División y 7 goles.