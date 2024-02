Semana de definiciones en la Libertadores

Hoy comienzan a disputarse las revanchas de la segunda fase de la competencia continental, que proseguirá mañana y se cerrará el jueves.

La agenda para hoy indica que se disputarán tres partidos: Palestino vs. Portuguesa (19:00), la ida de este juego terminó con triunfo del equipo chileno por 2-1; Bragantino vs. Águilas Doradas desde las 21:30 (la ida culminó 0-0) y Sporting Cristal vs. Always Ready también desde las 21:30, serie que está prácticamente liquidada, ya que en el primer juego fue victoria del elenco boliviano por 6 a 1.

Mañana tendremos otros tres compromisos, destacando el juego de Nacional vs. Atlético Nacional de Colombia (21:30).

La Academia va con la ventaja de 1-0 lograda en el Defensores del Chaco la semana pasada.

También jugarán Nacional vs. Puerto Cabello (19:00), los uruguayos parten con ventaja de 2-0, y Botafogo vs. Aurora desde las 21:30 (la ida fue 1-1).

El jueves se cerrará la fase 2 de la Copa Libertadores con dos compromisos: Sportivo Trinidense de José Arrúa, que en la ida empató 1-1 ante El Nacional, visitará al equipo ecuatoriano desde las 19:00, mientras que el Colo Colo donde milita el paraguayo Guillermo Paiva, que metió un triunfazo la semana pasada de visitante ante Godoy Cruz, ahora recibirá el cuadro argentino desde 21:30.