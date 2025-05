Scavone: “Fue un partido denigrante para Olimpia”

Óscar Vicente Scavone, presidente de Olimpia, habló este lunes al mediodía con Fútbol a lo Grande y expuso su parecer tras el empate 1-1 ante Nacional.

Scavone no se guardó nada y apuntó contra la actitud del equipo. “Varios jugadores estuvieron al trote, sin correr. No quiero lastimar públicamente a los futbolistas pero fue un partido denigrante para Olimpia”, disparó.

Consultado sobre los cambios que debería darse para el Clausura, Scavone no quiso ahondar en detalles pero indicó que deben cambiar de actitud. “El cuerpo técnico llegó recién, en el Clausura ya no habrán excusas. Los refuerzos que llegaron no resultaron y los lesionados nos jugaron una mala pasada”, indicó.

Por último se le recalcó que Olimpia atraviesa una crisis futbolística, pero el presidente honorario dejó un mensaje optimista. “Es correcto, estamos mal, pero vamos a levantarnos, de eso no tengas dudas”, cerró.