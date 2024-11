Scaloni elogia a Paraguay y critica debut de streamer en Riestra

“De Paraguay pienso que, además de ser una selección que históricamente ha sido difícil para nosotros, también tiene buenos jugadores. No es una selección con jugadores desconocidos. La mayoría juega en equipos importantes. Los equipos de Gustavo son ordenados, saben a lo que juegan y eso lo hace difícil”, elogió.

“La mitad de la cancha es importante”, dijo al destacar el sector que debe hacer la diferencia en “un partido dificilísimo ante un rival que está bien”.

Por otra parte, Scaloni se declaró a favor de “que no vuelva a suceder”, y “por el bien del fútbol”, el caso protagonizado el lunes por el realizador de directos argentino conocido como ‘Spreen’, que entró en la cancha para jugar 59 segundos un partido de la Liga local entre Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield.

“Creo que el Comité de Ética va a trabajar sobre esto, imagino va a ser ejemplar y por favor: que no vuelva suceder. Por el bien del fútbol, los que amamos este deporte, sin faltarle el respeto a nadie, creo que no tiene que volver a suceder”, precisó.

El seleccionador argentino tampoco eludió pronunciarse sobre la cantidad de partidos que deben jugarlos futbolistas profesionales y que en muchos casos explican los múltiples casos de lesiones.

“Es evidente que la culpa no es de las selecciones. A veces, las selecciones pagan las consecuencias, también los clubes, pero no son post partido de selección. Si no hay Copa América o Mundial, las selecciones juegan pocos partidos. Ya con la Europa League, la Conference, la Champions... Casi todos los jugadores tienen partidos cada tres días. Y eso influye”, explicó.

“Es evidente que habrá que sentarse en algún momento y ver qué soluciones se les da. Particularmente, venimos de jugar septiembre, octubre y noviembre, venimos de jugar la Copa América, no han tenido descanso, han viajado por todos lados y es normal lo que está sucediendo (las lesiones)”, puntualizó. EFE