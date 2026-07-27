27 jul 2026
Fútbol Internacional

Entre goles y reconocimientos

Almirón y Ávalos marcaron en sus clubes. Canale recibió reconocimiento.

Julio 27, 2026 06:41 a. m. • 
Por Redacción D10
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Con placa. Lanús le rindió un merecido homenaje al defensor José Canale en la previa del partido contra San Lorenzo, del portero paraguayo Orlando Gill.

Miguel Almirón, Gabriel Ávalos y José Canale, tres mundialistas guaraníes en Norteamérica, comenzaron de excelente forma personal en sus respectivas ligas.

En Estados Unidos, el Miggy se encuentra de racha con los goles, pero al equipo no le ayudan los resultados. El volante marcó por segunda fecha seguida, pero el Atlanta United no puede ganar en la MLS.

El elenco cayó por 4-1 ante el New England. Almirón hizo el descuento sobre el final. Fue un golazo tras una gran jugada colectiva del equipo.

En Argentina, el delantero Gabriel Ávalos marcó en el triunfo de Independiente de Avellaneda por 2-0 sobre Estudiantes de La Plata. El itapuense es el actual artillero en el vecino país con un total de 11 anotaciones en el año.

“Contento, enfrentamos a un rival con muchos jugadores de jerarquía, pudimos encontrar una victoria en este principio de torneo, ojalá podamos seguir así”, resaltó en charla con la televisión.

Sobre la participación en la Copa del Mundo, Ávalos dijo que representar al país fue algo grandioso. “En lo personal, siento un orgullo bárbaro por haber sido parte de algo tan lindo, que es lo que busca un futbolista, es el techo del sueño del futbolista”, remarcó.

Reconocido. En Lanús rindieron honor a José Canale por dejar en alto el nombre de Paraguay y de la entidad ubicada en el sur de Buenos Aires. El zaguero de 30 años de edad recibió una placa de manos del propio presidente del Granate. En el campo, Lanús venció por la mínima diferencia a San Lorenzo del portero paraguayo Orlando Gill, que volvió a la portería del Ciclón.

Pese a la derrota, el arquero de 26 años tuvo una actuación espectacular y recibió la nota 10 en sofascore, empresa tecnológica croata que desarrolla y mantiene una popular aplicación de estadísticas deportivas. Por esta clase de actuaciones, Gill despertó interés de grandes equipos del mundo. Su transferencia sería inminente al fútbol europeo.

CIFRA. 7 partidos sin conocer el triunfo en la MLS lleva el Atlanta. Se encuentra en la última posición de la tabla. 4 partidos disputó el zaguero José Canale con la camiseta de la Selección Paraguaya en el Mundial 2026.

Fútbol Internacional Paraguayos en el exterior
Redacción D10
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