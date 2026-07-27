El nuevo compañero de Villasanti y Balbuena

Krovinović, de 30 años, firmará un contrato con el conjunto de Porto Alegre por lo que queda de temporada y otras dos más, es decir, hasta finales de 2028, según informó el club en una nota.

El mediocampista defensivo militaba en el Hajduk Split, uno de los equipos más tradicionales de su país, y ahora emprenderá su primera aventura futbolística en Sudamérica.

Su fichaje se une al del delantero Jovane Cabral, que disputó el Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde.

Krovinović inició su carrera en el NK Zagreb y en 2015 puso rumbo al Rio Ave portugués. Dos años después dio el salto al Benfica, donde trabajó con el entrenador Luís Castro, hoy en el banquillo del Gremio.

En 2019, se marchó cedido al West Bromwich Albion, con el que logró el ascenso a la primera división de la Liga inglesa, y ya en 2021 recaló en las filas del Nottingham Forest.

Posteriormente, regresó al Benfica y, finalmente, se fue al Hajduk Split, convirtiéndose en una pieza del equipo fundamental para la consecución de dos títulos de la Copa de Croacia.

Krovinović también jugó en las selecciones sub-19 y sub-21 de Croacia.

El Gremio, de los paraguayos Matías Villasanti y Fabián Balbuena, lucha actualmente por no descender a la segunda división del Campeonato Brasileño.

Sin embargo, sigue vivo en la Copa de Brasil, en la que buscará los cuartos de final contra el Mirassol, y en la Copa Sudamericana.

En el torneo de plata de la Conmebol, perdió 3-2 la semana pasada frente al Bolívar en el partido de ida de la repesca para acceder a los octavos de final y el próximo jueves estará obligado a remontar en su estadio para pasar de ronda.