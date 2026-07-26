26 jul 2026
Fútbol Internacional

River Plate sufre dura derrota en el debut de Otamendi y Correa

River Plate sufrió una inesperada derrota por 0-1 en casa ante Barracas Central en su debut en Torneo Clausura del fútbol argentino, en un partido que marcó el debut en el ‘Millonario’ de Nicolás Otamendi y Ángel Correa.

Julio 26, 2026 10:49 a. m.
FBL-ARG-RIVER-BARRACAS

Inesperada caída de River Plate ante Barracas Central.

ALEJANDRO PAGNI/AFP

Con un solitario gol de Gonzalo Morales en el minuto 22, Barracas Central se impuso en el Estadio Monumental ante un River que profundizó su mal arranque del semestre, que había comenzado con una eliminación de Copa Argentina tras caer 1-3 ante Arsenal de Sarandí.

River, que en el semestre pasado había sufrido la salida intempestiva de Marcelo Gallardo como entrenador y la llegada de Eduardo Coudet, se retiró entre silbidos de su propio público.

Además de Otamendi -procedente del Benfica- y el ingreso de Correa -que llegó ayer desde Tigres de México-, River contó en su plantel con otros tres incorporaciones para este semestre: el colombiano Rafael Santos Borré como titular y los ingresos del uruguayo Mauro Arambarri y Lucas Beltrán.

Antes del comienzo del partido, se realizó como en todos los encuentros de esta primera jornada del Torneo Clausura, un minuto de aplausos en reconocimiento a la Selección Argentina por el subcampeonato logrado en el reciente Mundial 2026.

Asimismo, River reconoció con una plaqueta a Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel, dos de los jugadores que integraron la plantilla ‘albiceleste’ en el certamen ecuménico.

En otros resultados de este sábado, Newell’s Old Boys derrotó por 1-0 a Talleres de Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto se impuso por el mismo marcador a Tigre.

Entre jueves y viernes se destacó la victoria 2-1 de Racing ante Gimnasia y Esgrima La Plata, el triunfo de Vélez por 1-0 ante Instituto de Córdoba y el éxito 2-1 de Belgrano de Córdoba sobre Rosario Central.

Este domingo se completará la fecha inaugural del torneo con dos destacados: Estudiantes de La Plata-Independiente y Deportivo Riestra-Boca Juniors. EFE

River Plate Barracas Central Argentina
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