28 jul 2026
Fútbol Internacional

Llegada de Vozinha a Chile se retrasa por problemas de visado

El arribo a Chile del portero titular de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’, figura en el Mundial 2026, previsto para este martes se aplazó por retrasos en el papeleo de visado para integrarse a Colo Colo.

Julio 28, 2026 07:21 a. m. • 
Por Redacción D10
Vozinha

Vozinha será jugador de Colo Colo.

Foto: AFP

El futbolista, de 40 años, tiene previsto volar a Santiago para realizar los exámenes médicos de rigor y firmar el contrato con el club albo, pero los trámites tomarán más tiempo según la prensa chilena.

El jugador revelación de la Copa del Mundo, incluido en el once ideal del Mundial revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados, concretó un acuerdo que no ha sido divulgado por el Cacique.

Las informaciones trascendidas de la prensa especializada, no obstante, indican que sería de seis meses y 25 mil dólares mensuales con opción de prolongarlo un año.

El guardameta, que llega libre tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal, habría elegido al club líder de la liga chilena por la posibilidad real de jugar, garantía que no tenía en otros ofrecimientos que veían en su figura la oportunidad del mercadeo de su imagen.

Con sus casi 30 millones de seguidores en Instagram, Vozinha se convirtió en un interés global con sus grandes actuaciones en los partidos del Mundial con un empate sin goles ante la ahora campeona España, y la finalista Argentina contra la que perdió 3-2 en la prórroga de los dieciseisavos de final.

Colo Colo comienza a ver el impacto de su llegada con un aumento de 70 mil seguidores, en su cuenta de Instagram, desde el anuncio de su fichaje el pasado viernes al alcanzar los 2,7 millones de ‘followers’.

El posteo en la cuenta de los albos donde le dan la bienvenida batió todos los récords del club, al recibir 1,3 millones de ‘me gusta’, una cifra que ninguna otra publicación siquiera ha rozado.

¿Josimar, Dias o ‘Vozinha’?
Colo Colo estaba en la búsqueda de un portero, y acordó con el africano luego de que fracasaran las negociaciones con el uruguayo Santiago Mele, quien jugará con el argentino Independiente.

Ante la expectativa de su llegada, y algunos cuestionamientos por la mediática contratación, medios chilenos reflejan que la directiva tendrá que dar una batalla para sacar provecho de las camisetas con el nombre de ‘Vozinha’.

Las bases del campeonato chileno no permiten el uso de apodos para la identificación en la espalda de los jugadores y el castigo por incumplimiento es de una tarjeta amarilla administrativa para el futbolista y multas de hasta 870 dólares al club por cada vez que se utilice.

“Obviamente que no es solamente marketing. No, obviamente que el marketing tiene aditivos, pero obviamente que él viene de hacer un muy buen Mundial”, dijo el presidente albo, Anibal Mosa al portal de aficionados DaleAlbo.

El entrenador argentino del Cacique, Fernando Ortiz, por su parte, aclaró que el guardameta caboverdiano peleará por un puesto con el juvenil Gabriel Maureira, de 19 años, quien venía siendo titular tras la lesión de Fernando de Paul.

“Claro que estoy feliz, tenemos a un jugador mundialista en Colo Colo, sus actuaciones lo han llevado a que pongamos el ojo en él. Va a ser una linda competencia entre Vozinha, Gabriel y lo demás que están”, cerró.

Colo Colo Cabo Verde Fútbol Internacional
Redacción D10
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