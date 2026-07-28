28 jul 2026
Fútbol Internacional

Tebas continúa atacando a Infantino

Tebas a Infantino: “Las instituciones fuertes no desacreditan a quienes preguntan”.

Julio 28, 2026 07:11 a. m. • 
Por Redacción D10
HMKePCvXgAEL3c2.jpeg

Javier Tebas, presidente de La Liga.

Foto: @Tebasjavier

El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, calificó de “patético” el mensaje del máximo responsable de la FIFA, Gianni Infantino, después de las críticas recibidas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y le dijo que “las instituciones fuertes no desacreditan a quienes preguntan, responden a las preguntas”.

“Infantino ha escrito un patético mensaje en su cuenta de instagram y en las cuentas de la FIFA. Nadie discute que el fútbol sea emoción y unión. Pero la transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas nunca son odio; son una obligación. Las instituciones fuertes no desacreditan a quienes preguntan, responden a las preguntas”, escribió Tebas en su cuenta de X.

El presidente de la FIFA se había referido este lunes a las críticas recibidas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de quienes consideró “consumidos por el odio” y destacó que durante la cita deportiva hubo “cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia”.

Tebas, que hace unos días aseguró que la FIFA está “destruyendo la industria del fútbol” y que su presidente debería marcharse, lanzó “una reflexión” a Infantino.

“Cuando un dirigente dedica un mensaje entero a descalificar a quienes ejercen un escrutinio legítimo, es inevitable preguntarse... ¿por qué precisamente ahora? ¿Hay algo que explique un tono tan defensivo? ¿Está pasando algo que desconozcamos?”, concluyó.

Infantino había mostrado en su mensaje, una semana después de finalizar el Mundial con la victoria de España sobre Argentina, su tristeza por todas las personas que no han podido ver la competición y se dirigió especialmente a quienes han puesto en cuestión el Mundial.

“Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo. A aquellos que, tras sus plumas y papeles, tras sus pantallas, difunden odio y rumores ⁠falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan atrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo. Mientras ustedes dividen, nosotros unimos”, añadió.

Fútbol Internacional Javier Tebas Gianni Infantino
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Mathias Villasanti_68790792.jfif
Fútbol Internacional
Mathías Villasanti empata; Gómez y Mauricio caen
El Gremio, con el paraguayo Mathías Villasanti desde el arranque, igualó 1-1 frente a Fluminense por la fecha 20 del Brasileirão 2026.
Julio 27, 2026 07:43 a. m.
 · 
Redacción D10
lanus_jose canale_68788404.jpg
Fútbol Internacional
Entre goles y reconocimientos
Almirón y Ávalos marcaron en sus clubes. Canale recibió reconocimiento.
Julio 27, 2026 06:41 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ARG-RIVER-BARRACAS
Fútbol Internacional
River Plate sufre dura derrota en el debut de Otamendi y Correa
River Plate sufrió una inesperada derrota por 0-1 en casa ante Barracas Central en su debut en Torneo Clausura del fútbol argentino, en un partido que marcó el debut en el ‘Millonario’ de Nicolás Otamendi y Ángel Correa.
Julio 26, 2026 10:49 a. m.
neee.jfif
Fútbol Internacional
Neymar brilla en su regreso
Neymar brilló en su regreso al Campeonato Brasileño con dos goles, el segundo de penal que le dio el empate al Santos en los minutos finales del partido quitándole la ilusión al Chapecoense de dejar el último lugar de la clasificación.
Julio 26, 2026 09:58 a. m.
TOPSHOT-SAFRICA-FBL-MEMORIAL
Fútbol Internacional
Sudáfrica despide con emoción al futbolista Jayden Adams
Cientos de personas, incluyendo figuras destacadas del fútbol y la política de Sudáfrica, despidieron este sábado en un emotivo funeral al futbolista Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección nacional, fallecido el 11 de julio a los 25 años, tras disputar el Mundial de 2026.
Julio 25, 2026 11:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Real Madrid
Fútbol Internacional
Real Madrid: Mourinho se estrena con victoria ante el Alcorcón
El portugués José Mourinho se estrenó este viernes con victoria en el que fue el primer encuentro de su segunda etapa en el banquillo del Real Madrid, un partido de entrenamiento que la primera plantilla blanca disputó contra el Alcorcón, que milita en Primera Federación, a la que derrotó por 1-0 en el estadio Alfredo Di Stéfano gracias a un gol de Yáñez.
Julio 24, 2026 05:51 p. m.
 · 
Redacción D10