Tebas continúa atacando a Infantino

El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, calificó de “patético” el mensaje del máximo responsable de la FIFA, Gianni Infantino, después de las críticas recibidas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y le dijo que “las instituciones fuertes no desacreditan a quienes preguntan, responden a las preguntas”.

“Infantino ha escrito un patético mensaje en su cuenta de instagram y en las cuentas de la FIFA. Nadie discute que el fútbol sea emoción y unión. Pero la transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas nunca son odio; son una obligación. Las instituciones fuertes no desacreditan a quienes preguntan, responden a las preguntas”, escribió Tebas en su cuenta de X.

El presidente de la FIFA se había referido este lunes a las críticas recibidas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de quienes consideró “consumidos por el odio” y destacó que durante la cita deportiva hubo “cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia”.

Tebas, que hace unos días aseguró que la FIFA está “destruyendo la industria del fútbol” y que su presidente debería marcharse, lanzó “una reflexión” a Infantino.

“Cuando un dirigente dedica un mensaje entero a descalificar a quienes ejercen un escrutinio legítimo, es inevitable preguntarse... ¿por qué precisamente ahora? ¿Hay algo que explique un tono tan defensivo? ¿Está pasando algo que desconozcamos?”, concluyó.

Infantino había mostrado en su mensaje, una semana después de finalizar el Mundial con la victoria de España sobre Argentina, su tristeza por todas las personas que no han podido ver la competición y se dirigió especialmente a quienes han puesto en cuestión el Mundial.

“Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo. A aquellos que, tras sus plumas y papeles, tras sus pantallas, difunden odio y rumores ⁠falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan atrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo. Mientras ustedes dividen, nosotros unimos”, añadió.