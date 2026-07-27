El nuevo parche que utilizará Olimpia en Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó este lunes los parches conmemorativos oficiales que distinguirán a los clubes campeones de la Copa Libertadores clasificados a los octavos de final de la edición 2026.

Cada parche fue diseñado de manera exclusiva para reflejar la historia de cada institución en el torneo, incorporando los años en los que conquistó La Gloria Eterna.

De esta manera, los clubes llevarán en sus camisetas un emblema que celebra su legado y reconoce su condición de campeones de una de las competiciones de clubes más prestigiosa de Sudamérica.

Los nuevos parches que utilizarán los campeones de Libertadores.

Estos parches acompañarán a los campeones históricos durante la Fase Final de la Libertadores 2026, honrando su legado e inspirando un nuevo camino hacia La Gloria Eterna.

Según pudo confirmar D10 con una fuente de Conmebol, esta iniciativa será permanente. Es decir, Olimpia, el único club paraguayo ganador de la Libertadores, también lucirá este parche el próximo año, en la edición 2027.

Con esta iniciativa, la Conmebol continúa fortaleciendo la identidad de su principal competición de clubes, poniendo en valor la historia y el prestigio que marcaron una época en la Libertadores.