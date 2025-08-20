20 ago. 2025
Copa Libertadores

São Paulo elimina a Atlético Nacional en los penales

El São Paulo sufrió este martes en su casa para eliminar al Atlético Nacional en la tanda de penaltis (4-3) y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, ronda en la que se medirá al también brasileño Botafogo o a Liga de Quito.

Agosto 20, 2025 07:32 a. m. • 
Por Redacción D10
GyxCAB6W4AANgvQ.jpeg

El conjunto de Brasil se metió en cuartos de final.

La estrategia del técnico argentino Hernán Crespo adelantó al equipo brasileño en el minuto 3 con un gol de cabeza de André Silva a la salida de un córner, pero Alfredo Morelos dejó todo igual para los colombianos al transformar un penalti en el 70.

Con el 0-0 de la ida, la eliminatoria se definió en la tanda de penaltis, en la que el portero Rafael detuvo el lanzamiento de Mateus Uribe, mientras que Hinestroza envió el suyo al palo, dando el pase al Tricolor de Morumbí.

Atlético Nacional, que jugó con uno menos los últimos veinte minutos tras la expulsión de Edwin Cardona, se despide además con el amargo recuerdo de haber desperdiciado dos penaltis en Medellín.

São Paulo, en busca de su cuarto título continental, ya encadena 17 partidos invicto en la Libertadores.

Crespo le ha cambiado la cara a un plantel que parecía sin rumbo a principio de temporada.

Fue un inicio inmejorable para el São Paulo, que de primeras se puso por delante. Ya en el primer minuto gozó de una doble oportunidad ante un Ospina vencido y solo salvado por su zaga, que desvió como pudo los disparos de Damián Bobadilla y Rodriguinho.

La defensa verdolaga no estuvo tan acertada en el córner que Cédric cobró en la secuencia. Alan Franco peinó en el primer palo y André Silva cabeceó en el segundo, mientras era abrazado por Campuzano. Un remate de fe para poner el 1-0 en el feudo paulista.

El cuadro paisa sufría con las rápidas transiciones del rival. André Silva y Luciano transformaron en una autopista sin peaje la banda izquierda. Andrés Román se vio sobrepasado.

La única nota positiva del primer tiempo para los dirigidos por Gandolfi fue el desborde de Hinestroza, siempre difícil de parar, y un disparo envenenado desde fuera del área de Morelos que obligó a Rafael a estirarse.

Se vio poco de Edwin Cardona. El camisa 10 tuvo que bajar hasta su campo para recibir el balón y se marchó al descanso con una amarilla tras enzarzarse con Cédric.

Sin embargo, la escuadra verde creció en la recta final del primer tiempo frente a un São Paulo que se relajó más de la cuenta.

La segunda mitad empezó con la misma dinámica. Los de Crespo, conservadores; y los de Gandolfi, queriendo más.

Rafael desbarató un chut de Hinestroza y se hizo gigante en la secuencia para impedir que Morelos metiera el rechace.

Poco después, el 9 sacó petróleo de una pasada de frenada de Enzo Díaz dentro del área. El árbitro Maximiliano Ramírez no lo vio de primeras, pero el VAR lo llamó y rectificó.

El ariete fue el encargado de devolver la igualdad al marcador. El lío vino en la celebración. Cardona y Ferraresi se calentaron y fueron amonestados, y como el 10 había recibido una tarjeta antes, su equipo se quedó con diez.

São Paulo no encontró los caminos del gol en el tiempo reglamentario, pero sí el de la clasificación en la tanda de penaltis. Rafael fue su héroe. Final cruel para Atlético Nacional.

Copa Libertadores Sao Paulo Atlético Nacional
Redacción D10
