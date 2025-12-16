16 dic. 2025
Fútbol Internacional

Santiago Montiel gana el Premio Puskas

El argentino Santiago Montiel, gracias a su espectacular chilena con el Independiente ante el Independiente Rivadavia, ha sido galardonado con el premio Puskas de los The Best de la FIFA al mejor gol del año.

Diciembre 16, 2025 02:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Santiago Montiel

Santiago Montiel marcó un verdadero golazo.

Foto: Gentileza -Santiago Montiel

Montiel, primo de Gonzalo Montiel, exlateral del Sevilla que marcó el penalti definitivo de Argentina ante Francia en la final del Mundial de Catar 2022, anotó el tanto en mayo de este año durante un partido de la Liga argentina con una espectacular chilena desde fuera del área tras rechazar la defensa rival un saque de esquina.

“No lo pensé, simplemente le di”, dijo tras su gran diana Montiel, que releva en el palmarés del premio a su compatriota Alejandro Garnacho cuando militaba en el Manchester United.

El galardón lleva el nombre del legendario delantero hispano-húngaro Ferenc Puskás y premia los tantos más espectaculares del curso, del 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025.

The Best Independiente
Redacción D10
