25 feb. 2026
Fútbol Internacional

La emoción de Bareiro tras su debut soñado

Adam Bareiro, autor de un doblete en su debut con Boca, se mostró emocionado y calificó el paso como una de las oportunidades más grandes de su carrera.

Febrero 25, 2026 08:41 a. m. • 
Por Redacción D10
Adam Bareiro se lució en su estreno.

Foto: @BocaJrsOficial

El jugador paraguayo Adam Bareiro tuvo un debut soñado con Boca Juniors, marcando un doblete frente a Gimnasia de Chivilcoy, en duelo correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina.

El guaraní apareció a los 40 minutos del primer tiempo para anticipar la marca y empujar un centro desde la izquierda. Luego, sobre 52, se eleva con categoría dentro del área para conectar de cabeza un centro desde la izquierda para el 2-0.

Tras el lance se vio emocionado y declaró lo siguiente para la TV: “Imposible expresarlo con palabras porque estoy muy contento. Quería este debut, quería mostrarle a la gente de Boca que van a encontrar a un jugador que va dar la vida por ellos”, comenzó diciendo.

“Es una de las oportunidades más grandes de mi carrera, estoy muy feliz a mis 29 años estar llegando a Boca. Es algo muy lindo, algo que desde chiquito no lo soñé nunca, que pueda tener esta carrera futbolística que tengo. Así que estoy muy agradecido con la gente, el staff, con mis compañeros que me recibieron de la mejor manera”, subrayó.

Redacción D10
