¿Qué dijeron los hinchas tras el doblete de Bareiro?

El paraguayo Adam Bareiro se destapó en su debut con la camiseta de Boca Juniors, anotando un doblete frente a Gimnasia de Chivilcoy, por los 16 avos de la Copa Argentina disputado este martes en Salta.

El Guaraní dejó impresionado a los aficionados xeneizes, que tras el lance dejaron sus comentarios ante los medios de comunicación. En las redes, también hubo buenas expresiones para el goleador paraguayo.

“No, una locura. Está del lado correcto. River no lo puede creer, la verdad una locura y no se tiene que ir más, tiene que estar siempre ahí en el once”, tiró uno de los entrevistados.