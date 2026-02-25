25 feb. 2026
Fútbol Internacional

¿Qué dijeron los hinchas tras el doblete de Bareiro?

Los hinchas de Boca Juniors dieron sus impresiones tras el debut con doblete del paraguayo Adam Bareiro.

Febrero 25, 2026 09:39 a. m. • 
Por Redacción D10
HB3KZHoXkAAU9go.jpeg

Gran estreno del paraguayo en el Xeneize.

Foto: BocaJrsOficial

El paraguayo Adam Bareiro se destapó en su debut con la camiseta de Boca Juniors, anotando un doblete frente a Gimnasia de Chivilcoy, por los 16 avos de la Copa Argentina disputado este martes en Salta.

El Guaraní dejó impresionado a los aficionados xeneizes, que tras el lance dejaron sus comentarios ante los medios de comunicación. En las redes, también hubo buenas expresiones para el goleador paraguayo.

“No, una locura. Está del lado correcto. River no lo puede creer, la verdad una locura y no se tiene que ir más, tiene que estar siempre ahí en el once”, tiró uno de los entrevistados.

Fútbol Internacional Adam Bareiro Boca Juniors
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FILES-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID-RACISM
Fútbol Internacional
Prestianni viaja con el Benfica a Madrid
El argentino Gianluca Prestianni viaja este martes a Madrid junto con el resto de jugadores del Benfica, a la espera de que se resuelva el recurso presentado por el club a la suspensión provisional del extremo por parte de la UEFA tras ser acusado de proferir insultos racistas contra el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior.
Febrero 24, 2026 08:47 a. m.
 · 
Redacción D10
hhaiki.jfif
Fútbol Internacional
Hakimi será juzgado por violación tras la denuncia de una mujer en 2023
El defensa hispano-marroquí del París Saint-Germain (PSG) Achraf Hakimi será juzgado por el cargo de violación tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven, decidió la jueza instructora.
Febrero 24, 2026 08:45 a. m.
 · 
Redacción D10
636778998800036365w.jpg
Fútbol Internacional
Marcelo Gallardo dejará a River Plate
Marcelo Gallardo anunció que desde el jueves dejará de ser el entrenador de River Plate, cuando su equipo se mida en el estadio Monumental de Buenos Aires con el Banfield por la séptima jornada del torneo Apertura argentino.
Febrero 24, 2026 06:40 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-EVERTON-MAN UTD
Fútbol Internacional
El Manchester United sigue invicto en 2026
El Manchester United cosechó este lunes una importante victoria a domicilio ante el Everton (0-1) gracias a un tanto de Benjamin Sesko que permite a los ‘Diablos Rojos’ mantenerse como el único equipo invicto de la Premier League en 2026 y acabar la jornada en la cuarta posición.
Febrero 23, 2026 07:19 p. m.
FILES-FBL-ARGENTINA-CORRUPTION-INVESTIGATION
Fútbol Internacional
Justicia permite salida del país del presidente de AFA, imputado por corrupción
La Justicia argentina autorizó este lunes al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, a viajar a Colombia y Brasil “con el fin de participar de actividades oficiales”, tras el fallo que la semana pasada prohibió su salida del país, en una causa que lo investiga por presunta corrupción.
Febrero 23, 2026 05:38 p. m.
FILES-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID-RACISM
Fútbol Internacional
Benfica dice que apelará la decisión de la UEFA de suspender a Prestianni
El Benfica apelará la decisión de la UEFA de suspender provisionalmente al argentino Gianluca Prestianni para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a octavos de la Liga de Campeones ante el Real Madrid por sus supuestos insultos racistas al brasileño Vinicius en el partido de ida, según anunció este lunes el club lisboeta.
Febrero 23, 2026 04:01 p. m.
Carga Más