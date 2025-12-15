¿Roberto Fernández a Rubio Ñu?

Roberto Fernández busca tener minutos para llegar con ritmo a la Copa del Mundo y en Cerro Porteño no le pondrán trabas a una salida. Este lunes se le consultó a Gustavo Morínigo, técnico de Rubio Ñu, si existe una posibilidad con Gatito.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el estratega respondió: “El club atrae mucho porque les gusta mucho a los futbolistas. Desde nuestro presidente se respira futbol y atrae mucho. Es un plantel joven, un plantel campeón que quiere mostrarse. Es cuestión de que se cierren los números porque la intención nuestra siempre será la de recibirlos”.

Si bien no dio una respuesta concreta, al técnico no le desagrada contar con un portero de la experiencia de Roberto Fernández en sus filas. Además, añadió que están “buscando jugadores con experiencia y después creemos que tenemos que tener por líneas dos jugadores”.

Actualmente están haciendo una evaluación del plantel que llega a la Primera División como campeón de la Intermedia. Posteriormente harán sus pedidos a la directiva para encarar un año en el que están obligados a sumar muchos puntos para no complicarse con el descenso.