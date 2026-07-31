31 jul 2026
Fútbol Paraguayo

Rubén Di Tore: “Vamos bien”

Con pleno de victoria, Libertad es uno de los líderes del Torneo Clausura, y su presidente Rubén Di Tore destacó el momento: “Hasta hoy vamos bien, pero va a ser un campeonato duro”.

Julio 31, 2026 12:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Libertad

Libertad arrancó con un par de victorias.

Foto: Gentileza - Libertad

Rubén Di Tore, presidente de Libertad, remarcó el buen comienzo del equipo en el Torneo Clausura donde lleva dos victorias tras dos fechas. El jueves, el Guma venció a Recoleta por 4-1 e indicó que “hasta hoy vamos bien, pero va a ser un campeonato duro, no hay rivales fáciles, todos van a pelear por algo y lógicamente eso hace que el campeonato sea más atractivo”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el presidente señaló que “el equipo está jugando bien, los chicos están entendiendo lo que quiere transmitir el cuerpo técnico y eso se plasma en un juego más agresivo, más intenso, con más actitud y que termina en resultados positivos”.

Rubén Di Tore volvió a elogiar el trabajo de Nelson Haedo Valdez al frente del equipo. “Tiene esas ganas, esa fuerza, transmite esa actitud, esa garra que no es negociable hoy en día en el club y los jugadores interpretan eso dan todo hasta el final”, sostuvo.

Explicó que “así como vimos el partido de ayer, yo me voy a las prácticas y así mismo practican, con esa misma intensidad”. También valoró que los chicos de la cantera están teniendo oportunidades.

Ojalá podamos seguir por esta racha. Nos vino bien ganar ayer, coincidió con el aniversario del club”, sentenció. Libertad cumplió 121 años y lo celebró con una victoria que lo deja como uno de los líderes del Torneo Clausura.

Libertad Torneo Clausura Rubén Di Tore
Redacción D10
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