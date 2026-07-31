Mayor continuidad en el juego en el fútbol paraguayo

La aplicación de las modificaciones a las Reglas de Juego impulsadas por la International Football Association Board (IFAB) continúa reflejándose en el desarrollo de la Copa de Primera del fútbol paraguayo.

Tras la disputa de las dos primeras fechas, el Torneo Clausura 2026 registra un promedio de 57 minutos y 14 segundos de tiempo efectivo de juego, consolidando la evolución observada desde la implementación de las nuevas disposiciones reglamentarias y posicionando al fútbol paraguayo entre las competiciones con mejores registros a nivel internacional, según informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)

Un impacto inmediato

Con las modificaciones implementadas por la IFAB, la Comisión de Árbitros de la APF tiene como principal objetivo reducir las interrupciones innecesarias, favorecer la continuidad de los encuentros y aumentar el tiempo que el balón permanece efectivamente en juego.

Los datos registrados en las dos primeras jornadas del Torneo Clausura reflejan ese objetivo con claridad. Con un promedio de 57:14 de tiempo efectivo, la Copa de Primera mantiene registros superiores a años anteriores y evidencia el impacto positivo de la correcta aplicación de las nuevas reglas.

El fútbol paraguayo, entre los registros más altos

El crecimiento registrado en la Copa de Primera también permite establecer una referencia internacional.

Con un promedio de 57 minutos y 14 segundos de tiempo efectivo, el Torneo Clausura paraguayo lidera el ranking de las competiciones analizadas, superando incluso a la MLS de los Estados Unidos (57:06) y ubicándose por encima de la Bundesliga de Alemania (55:39), LaLiga de España (55:03), la Serie A de Italia (54:58) y la Ligue 1 de Francia (54:39), cuyos registros corresponden a la temporada 2025/2026, finalizada antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Asimismo, supera a la Liga Profesional de Argentina (54:29) y al Brasileirão Serie A (53:52), correspondientes a las competencias actualmente en disputa.

Los datos corresponden al informe comparativo elaborado por Opta, que analiza las principales competiciones de cada país mediante una metodología uniforme de medición del tiempo efectivo. En el caso de las ligas europeas, se toman como referencia los registros de la temporada 2025/2026, mientras que para Paraguay, Argentina, Brasil y la MLS corresponden a las competiciones actualmente en disputa, permitiendo establecer una comparación objetiva entre los distintos torneos.

Un paso hacia un fútbol con mayor continuidad

La Comisión de Árbitros de la APF continuará realizando el seguimiento estadístico del tiempo efectivo durante el Torneo Clausura, con el objetivo de evaluar la evolución de estos indicadores a lo largo de la competencia.

Los datos registrados hasta el momento constituyen una señal alentadora sobre el efecto de las modificaciones introducidas por la IFAB, orientadas a favorecer la continuidad de los partidos, reducir las interrupciones y aumentar el tiempo efectivo en cancha.