Roque se rinde ante los albirrojos

El delantero paraguayo Roque Santa Cruz, histórico de la Albirroja, conversó con la Conmebol tras lo que fue la eliminación de Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El ariete defendió el juego presentado ante los franceses y destacó que pese a ser defensivo, existe mucho sacrificio y solidaridad detrás de eso. “Creo que el equipo tiene que estar orgulloso del esfuerzo que han hecho y nosotros los paraguayos también de tener estos dignos representantes”, tiró.

“Es un grupo que ha luchado. Son dos o tres Eliminatorias que le ha costado para poder estar en un mundial. Y no tiene precio, el hecho de haber competido aquí y de haber conocido, haberse empapado de lo que es estar en un mundial, competir con los mejores, con todo lo que se mueve atrás de un mundial”, agregó.

Según Roque, muchos jugadores jóvenes ya saben lo que es el Mundial y aseguró que darán todo para volver a sentir aquello que se vive.