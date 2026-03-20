20 mar. 2026
Fútbol Internacional

Luis Enrique con ironía: "¿Ahora somos favoritos?”

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, aseguró que la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool le trae “buenos recuerdos”, porque el año pasado les eliminaron en octavos, y aplaudió el cambio de actitud de la prensa: "¿Ahora somos favoritos?”.

Marzo 20, 2026 05:28 p. m.
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Luis Enrique, entrenador del PSG.

TOBY SHEPHEARD/AFP

“Todo lo que se dice sobre el equipo yo trato de equilibrarlo. Tengo la suerte de tener un equipo increíble y jugadores muy inteligentes. Saben que en este tipo de partidos no hay favoritos, simplemente dos equipos acostumbrados a este tipo de partidos”, dijo el técnico en la rueda de prensa previa al duelo liguero contra el Niza.

Luis Enrique se cobró la deuda que mantenía con la prensa, que hace unas semanas se mostraban pesimistas con el futuro en la máxima competición europea de su equipo e incluso el diario L’Équipe no le consideraba favorito frente al Chelsea en octavos.

El entrenador señaló que el doble duelo contra el Liverpool, el 8 de abril en el Parque de los Príncipes y el 14 en Anfield, le genera “un buen recuerdo”.

“Me acuerdo del año pasado, cuando el Liverpool era el mejor equipo de la competición, con un nivel increíble. Su entrenador (Arne Slot) habló muy bien del PSG cuando nadie lo hacía”, rememoró.

El PSG perdió en su estadio 0-1 pese a haber generado muchas ocasiones, pero logró igualar en Anfield la eliminatoria, que cayó del lado francés en la tanda de penaltis.

El entrenador se refirió también a la convocatoria del portero Lucas Chevalier con Francia, pese a que ya no es titular en el PSG.

“Estoy contento de que esté en la lista, lo merece. Siempre defiendo a mis jugadores. Yo fui el entrenador que le hice firmar y su nivel no ha cambiado. Si fuera seleccionador de Francia habría hecho lo mismo (que Deschamps)”, señaló.

Pero agregó que su convocatoria para los dos próximos amistosos no influirá en su decisión de ponerle o no de titular con su club: “Nada de lo que pasa fuera cambia mi opinión. No necesito conocer lo que piensan gente de fuera”. EFE

Luis Enrique PSG Francia
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