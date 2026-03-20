20 mar. 2026
Fútbol Internacional

McTominay cree en el ‘Scudetto’

El Napoli certificó su intención de no renunciar al ‘Scudetto’ con la victoria a domicilio ante el Cagliari (0-1), obtenida gracias al solitario tanto del escocés Scott McTominay.

Marzo 20, 2026 05:15 p. m.
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El Napoli logró un ajustado pero valioso triunfo.

Otra vez Mctominay. Como de costumbre, siempre que el escocés ha estado disponible. Su ausencia en el mes de febrero debilitó mucho al equipo de Antonio Conte, que cosechó una derrota, un empate y una eliminación de Copa Italia en apenas 5 partidos. Su regreso fue una gran noticia para el combinado partenopeo y en su primera titularidad tras la lesión colocó al equipo virtualmente segundo, a seis puntos de un líder, el Inter, que se tambalea.

Faltan 8 jornadas para el final de la Serie A y el Nápoles quiere pelear por la defensa de su corona. Hace apenas un mes parecía totalmente descartado, pero ciertos resultados en el resto de partidos y su tesón le han devuelto a la pelea, con el resquemor de pensar en las tantas lesiones que han complicado la campaña.

No fue fácil la visita a la isla de Cerdeña. El Cagliari, con un buen colchón respecto al descenso, es un equipo que compite muy bien de la mano de Fabio Pisacane, curiosamente napolitano de nacimiento pero nunca jugador ‘azzurro’. De hecho, el equipo, pese a ser décimo quinto, tiene a dos jugadores entre los convocados para la repesca mundialista de Italia: el joven Palestra, lateral derecho; y el meta Caprile.

Y, de hecho, si no llega a ser por el barullo en el minuto 2 en el que McTominay metió el pie de manera instintiva para resolver, quizá el partido hubiera finalizado con empate sin goles. De Bruyne y Hojlund no fueron todo lo decisivos que acostumbran por el gran funcionamiento de un Cagliari que, en lo minutos finales, empujó con mucho peligro en busca de un empate que se quedó en el aire.

Resistió el Nápoles. Es ya segundo en la Serie A a la espera de lo que haga el Milan en su duelo. Y a solo 6 puntos del líder, un Inter que se enfrenta a la ‘Fiore’. Con McTominay de vuelta a su mejor nivel, el Nápoles no renuncia al ‘Scudetto’ en esta recta final de campaña.

-- Ficha técnica:

. 0 - Cagliari: Caprile; Ze Pedro (Mendy, m.73), Yerri Mina, Dosssena; Palestra, Adopo (Deiola, m.73), Gaetano, Sulemana, Rodríguez (Raterink, m.84); Espósito (Trepy, m.84) y Folorusho (Kilicsoy, m.65).

. 1 - Nápoles: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera (Juan Jesus, m.84); Politano (Spinazzola, m.77), Gilmour (Anguissa, m.77), Lobotka (Alisson Santos, m.55), Gutiérrez; De Bruyne, McTominay; Hojlund.

Goles: 0-1, m.2: McTominay.

Árbitro: M. Mariani. Mostró tarjeta amarilla a Ze Pedro (m.35), Dossena (m.95) por parte del Cagliari; y a Lobotka (m.17), Olivera (m.69) por parte del Nápoles.

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésima jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Unipol Domus de Cagliari (isla de Cerdeña en Italia). EFE

Napoli Cagliari Serie A
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