Premios históricos en torneos Conmebol
El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, anunció una nueva y abultada bolsa de premios para los campeones de la Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente, tras el sorteo de la fase de grupos que se realizó anoche en la sede de la entidad, en la ciudad de Luque (Paraguay).
El ganador de la Libertadores se embolsará unos USD 25.000.000, mientras que el de la Sudamericana pondrá en arcas unos USD 10.000.000, de la misma moneda norteamericana.
La final de la máxima competencia continental se disputará en Montevideo (Uruguay), el 28 de noviembre. En tanto, Barranquilla (Colombia) albergará el partido decisivo de La Gran Conquista, una semana antes.