20 mar. 2026
Fútbol Internacional

Premios históricos en torneos Conmebol

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, anunció una nueva y abultada bolsa de premios para los campeones de la Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente, tras el sorteo de la fase de grupos que se realizó anoche en la sede de la entidad, en la ciudad de Luque (Paraguay).

Marzo 20, 2026 07:30 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-SUDAMERICANA-DRAW

Premios. Alejandro Domínguez confirma el aumento.

Foto: AFP

El ganador de la Libertadores se embolsará unos USD 25.000.000, mientras que el de la Sudamericana pondrá en arcas unos USD 10.000.000, de la misma moneda norteamericana.

La final de la máxima competencia continental se disputará en Montevideo (Uruguay), el 28 de noviembre. En tanto, Barranquilla (Colombia) albergará el partido decisivo de La Gran Conquista, una semana antes.

Fútbol Internacional Conmebol
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HDuTbgfWIAEfgOu.jpeg
Fútbol Internacional
Golazo de Chamorro al Barcelona
VIDEO. La paraguaya Lice Chamorro anotó un tanto frente al Barcelona en la Copa de la Reina.
Marzo 19, 2026 10:31 a. m.
 · 
Redacción D10
HDxNAMPWwAEzbqj.jpeg
Fútbol Internacional
Cuca toma el mando del Santos de Neymar
El Santos brasileño liderado por Neymar anunció este jueves que ha contratado al entrenador Alexi Stival, conocido como Cuca, hasta final de año, tras el despido del argentino Juan Pablo Vojvoda.
Marzo 19, 2026 10:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Thibaut Courtois
Fútbol Internacional
Courtois, mes y medio de baja por una lesión muscular
El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, estará un mes y medio de baja tras sufrir una “lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho” durante el partido del pasado martes contra el Manchester City.
Marzo 19, 2026 09:45 a. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MAR
Fútbol Internacional
Coronación de CAF a Marruecos genera indignación en Senegal
El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, expresó su “pesar e indignación” por la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de dar por perdida a la selección senegalesa la final de la última Copa de África y declarar campeón a Marruecos.
Marzo 19, 2026 07:34 a. m.
 · 
Redacción D10
copas sudameircana y libertadores_copas_66316846.jpg
Fútbol Internacional
Equipos paraguayos conocerán su hoja de ruta
Hoy, desde las 20:00 en la sede de la Conmebol, se convertirá en el epicentro del fútbol sudamericano. Los sorteos de la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana 2026 definirán el destino de 64 equipos (32 por torneo) que sueñan con levantar los trofeos más codiciados del continente.
Marzo 19, 2026 07:28 a. m.
 · 
Redacción D10
neymar.jpg
Fútbol Internacional
Neymar admite que ya no es el mismo
Neymar admitió este miércoles que ya no es el mismo futbolista de hace diez años y que sabe que, de ser convocado, el Mundial de 2026 será el último de su carrera.
Marzo 18, 2026 08:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más