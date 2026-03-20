Premios históricos en torneos Conmebol

El ganador de la Libertadores se embolsará unos USD 25.000.000, mientras que el de la Sudamericana pondrá en arcas unos USD 10.000.000, de la misma moneda norteamericana.

La final de la máxima competencia continental se disputará en Montevideo (Uruguay), el 28 de noviembre. En tanto, Barranquilla (Colombia) albergará el partido decisivo de La Gran Conquista, una semana antes.