12 ago. 2025
Copa Libertadores

River Plare recupera a dos jugadores en la previa contra Libertad

River Plate, que enfrenta el jueves a Libertad, tiene disponibles a dos jugadores claves para la ida de los octavos de final de la Libertadores.

Agosto 12, 2025 03:42 p. m. • 
Por Redacción D10
yuju.jpg

Sebastián Driussi, delantero del River Plate argentino.

FOTO: ARCHIVO

El Club Atlético River Plate de Argentina, rival de Libertad el jueves en La Huerta, en la ida por los octavos de final de la Copa Libertadores, recuperó en las últimas horas a dos jugadores importantes de su plantilla, uno de ellos considerado titular en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Este es el chileno Paulo Díaz. El defensor central no estuvo presente frente a Independiente por la liga argentina este fin de semana, a causa de una sinovitis (inflamación de la membrana de las articulaciones).

Según informó Olé, Díaz no participó de los entrenamientos del equipo los dos últimos días. Sin embargo, hoy la rodilla izquierda se encuentra desinflamada y pudo practicar con normalidad con el primer equipo.

Se descuenta su inclusión en el cuadro base, pues River cuenta con Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella, lesionados.

Por otra parte, luego de más de cincuenta días ausente por un esguince severo del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, el delantero Sebastián Driussi se entrena normalmente y, según confirmó Gallardo, viajará a Asunción para formar parte del plantel y podría tener minutos en La Huerta.

Copa Libertadores Libertad River Plate
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GsKjZTOWkAA3YXK.jfif
Copa Libertadores
Racing vence sobre el final a Fortaleza para terminar como líder cómodo del grupo E
Racing Club se impuso este jueves por 1-0 ante Fortaleza en el ‘Cilindro de Avellaneda’, en un juego válido por la última jornada del Grupo E de la Copa Libertadores.
Mayo 30, 2025 07:06 a. m.
 · 
Redacción D10
GsJ3cEhW8AAQf7W.jfif
Copa Libertadores
Vélez gana el Grupo H tras sellar ante Peñarol un empate con sabor a victoria
Vélez Sarsfield se clasificó este jueves a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder del Grupo H tras sellar ante el uruguayo Peñarol un empate sin goles que tuvo sabor a victoria.
Mayo 30, 2025 06:53 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_7576_2_61192117.JPG
Copa Libertadores
Olimpia se despide de la Libertadores con goleada
Olimpia goleó a San Antonio Bulo Bulo en su último partido en la Copa Libertadores 2025.
Mayo 29, 2025 08:52 p. m.
FECHA 6 - OLIMPIA VS SAN ANTONIO.png
Copa Libertadores
Olimpia vs San Antonio Bulo Bulo: Paso a paso
Olimpia se presenta hoy contra el San Antonio Bulo Bulo de Bolivia, en el Defensores del Chaco, desde las 19:00, para realizar su última presentación en el Grupo H de la Copa Libertadores. Seguí el paso a paso:
Mayo 29, 2025 05:07 p. m.
 · 
Redacción D10
WbOGgRAb-Fortaleza-x-Racing.webp
Copa Libertadores
Se define al último clasificado a octavos de final
Este jueves se conocerá al último clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores.
Mayo 29, 2025 10:35 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-05-03 at 6.50.19 PM.jpeg
Copa Libertadores
Se despide de la Libertadores
Olimpia se presenta hoy contra el San Antonio Bulo Bulo de Bolivia, en el Defensores del Chaco, desde las 19:00, para realizar su última presentación en el Grupo H de la Copa Libertadores.
Mayo 29, 2025 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más