River Plare recupera a dos jugadores en la previa contra Libertad

El Club Atlético River Plate de Argentina, rival de Libertad el jueves en La Huerta, en la ida por los octavos de final de la Copa Libertadores, recuperó en las últimas horas a dos jugadores importantes de su plantilla, uno de ellos considerado titular en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Este es el chileno Paulo Díaz. El defensor central no estuvo presente frente a Independiente por la liga argentina este fin de semana, a causa de una sinovitis (inflamación de la membrana de las articulaciones).

Según informó Olé, Díaz no participó de los entrenamientos del equipo los dos últimos días. Sin embargo, hoy la rodilla izquierda se encuentra desinflamada y pudo practicar con normalidad con el primer equipo.

Se descuenta su inclusión en el cuadro base, pues River cuenta con Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella, lesionados.

Por otra parte, luego de más de cincuenta días ausente por un esguince severo del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, el delantero Sebastián Driussi se entrena normalmente y, según confirmó Gallardo, viajará a Asunción para formar parte del plantel y podría tener minutos en La Huerta.