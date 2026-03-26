Recoleta vs. Rubio Ñu, juego por la recuperación

Los árbitros designados: Álvaro Giménez será el juez central con la asistencia de Luis Onieva y Derlys González y en VAR, Fernando López.

En cuanto a los protagonistas se puede mencionar que ambos llegan con la moral baja después de experimentar la derrota. El Albiverde ante Ameliano y el Canario ante Trinidense.

CIFRA. 1-1 culminó el juego anterior entre ambos equipos, en La Arboleda por la fecha 2 del Apertura 2026.