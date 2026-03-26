Recoleta vs. Rubio Ñu, juego por la recuperación
Recoleta FC vs. Rubio Ñu será la cita futbolística en el inicio de la decimotercera fecha del Apertura 2026. El juego se disputará en el estadio Ricardo Gregor desde las 20:00, un horario especial atendiendo que será el único partido del jueves.
Los árbitros designados: Álvaro Giménez será el juez central con la asistencia de Luis Onieva y Derlys González y en VAR, Fernando López.
En cuanto a los protagonistas se puede mencionar que ambos llegan con la moral baja después de experimentar la derrota. El Albiverde ante Ameliano y el Canario ante Trinidense.
CIFRA. 1-1 culminó el juego anterior entre ambos equipos, en La Arboleda por la fecha 2 del Apertura 2026.