Mineiro despide a Júnior Alonso

El Atlético Mineiro de Brasil publicó este jueves un mensaje de despedida para el defensor paraguayo Júnior Alonso, que recientemente estuvo al servicio de la Selección Paraguaya en el Mundial 2026.

El Galo agradeció los años de servicio del zaguero formado en Cerro Porteño y destacó su trayectoria en la institución con la que ganó cuatro campeonatos mineiros, una Copa de Brasil y un Brasileirão.

Además Alonso tiene el registro de ser el jugador extranjero con más partidos en la institución con la que disputó un total de 242 encuentros.

El paraguayo se alista ahora para un nuevo desafío que será en la MLS, vinculado con el Atlanta United donde tendrá como compañero a Miguel Almirón y estará bajo las órdenes de Gerardo Martino.