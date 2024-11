Reacción, goleada y lesiones en el Real Madrid

El Real Madrid volvió a ganar, con una goleada ante Osasuna (4-0) que le permite tomar aire después de dos derrotas consecutivas dolorosas ante Barcelona (0-4) y Milan (1-3), en una jornada de sábado en el Santiago Bernabéu en la que perdió a tres futbolistas por lesión, con especial preocupación por Éder Militao, que apunta a sufrir su segunda lesión grave de rodilla en 15 meses.

Carlo Ancelotti fue claro en la rueda de prensa antes de recibir a Osasuna. El problema de su equipo estaba detectado, insistiendo en el “sacrificio, concentración y trabajo colectivo” que repite, sin éxito, desde principio de temporada. Por ello, mandó un órdago a sus jugadores. Demandó una “reacción” y la tuvo.

Un partido en el que el Real Madrid estuvo más ordenado desde el primer minuto y volvió al 4-3-3 con el que inició la temporada, aunque tres protagonistas duraron poco tiempo sanos en el terreno de juego.

El primero, Rodrygo Goes. El brasileño volvió a la titularidad tras lesionarse el 22 de octubre en el bíceps femoral de la pierna derecha. Acortó plazos, jugó 17 minutos contra el Milan y a los 20 frente a Osasuna sufrió otra lesión muscular, en la pierna izquierda. Ya renqueante, siguió en el campo y al intentar arrancar para ir al espacio con el balón, echó el balón fuera y se tiró al suelo.

Dejó el césped llorando y fue el anticipo de una tarde en el Santiago Bernabéu en la que las malas noticias en forma de lesiones se le acumularon a Carlo Ancelotti, con especial importancia en la que sufrió Éder Militao.

Operado de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 17 de agosto de 2023, el central brasileño dejó el césped en camilla y llorando, por la que apunta a ser una lesión grave en la rodilla derecha. De confirmarse, sería la segunda de gravedad en 15 meses. La reacción de sus compañeros, con las manos en la cabeza, lo decía todo.

Se recompuso el Real Madrid rápido tras dos contratiempos que cortaron el ritmo del encuentro y Vinícius Junior fue el primero que echó una mano a su técnico, al que dio un abrazo tras la celebración con todos sus compañeros abrazados en círculo. Como dijo tras la remontada ante el Borussia Dortmund después de ir 0-2 abajo en el marcador: “Tenemos que mejorar porque si no el míster no aguanta”.

Jugada individual en la que encaró a Catena y superó a Sergio Herrera disparando fuerte al primer palo. Un primer gol en el minuto 34 que dio tranquilidad al Real Madrid y que Osasuna protestó reclamando un fuera de juego previo de ‘Vini’. El VAR confirmó la legalidad del gol y subió al marcador.

Poco duró la alegría al Real Madrid, con el tercer lesionado del partido en el minuto 38. Problemas musculares de Lucas Vázquez en la pierna izquierda que deja al conjunto blanco con cuatro defensas de la primera plantilla sanos: Ferland Mendy, Fran García, Antonio Rüdiger y un Jesús Vallejo que ni salió a calentar.

En lugar de Militao debutó el canterano Raúl Asencio, y no pudo hacerlo de mejor manera. Un gran pase alto en profundidad suyo en el minuto 42 dejó a Jude Bellingham solo ante Sergio Herrera. El centrocampista inglés picó el balón por encima del guardameta y marcó su primer gol del curso.

Vinícius y Bellingham respondieron. Faltaba Mbappé, pero mantuvo la ansiedad de cara al gol que le está pasando factura en la definición durante esta temporada, con ocho goles, tres de penalti, en 16 partidos.

Contra Osasuna lo intentó hasta de falta directa, en una acción en la que no había probado suerte aún con el Real Madrid, pero el balón no tomó altura y se estrelló en la barrera. Bajó a recibir balones, cayó al costado izquierdo, condujo el esférico, encaró… pero no estuvo acertado en los últimos, como si lo estuvo un Vinícius que se erigió como el protagonista.

‘Hat-trick’ de Vini para sellar la mayor goleada del Real Madrid esta temporada. El segundo del brasileño llegó en el minuto 61 en una jugada que se originó con un gran pase en largo con el pie de Andriy Lunin que dejó a Vinícius contra Jesús Areso y Sergio Herrera, a los que superó con maestria para hacer un 3-0 tras el que casi todos los futbolistas se fueron a abrazar a Lunin, como ocurriera en el tanto de Bellingham con Asencio.

Y ocho minutos más tarde, un error de Flavien Boyomo en la salida de balón sirvió en bandeja el 4-0 del Real Madrid, con Brahim Díaz como asistente para un Vinícius que remató a placer para firmar su segundo triplete del curso.

Con la goleada en el marcador y la tranquilidad de vuelta en el Santiago Bernabéu, Ancelotti dio minutos a los jóvenes Arda Güler y Endrick, aunque por la cabeza del técnico volvieran a asomar las “noches largas” que ha vivido buscando una solución al mal momento del equipo y que tendrá que volver a pasar por las lesiones contra Osasuna, especialmente en defensa sin Militao -más grave-, Lucas Vázquez y Dani Carvajal.

- Ficha técnica:

4 - Real Madrid: Andriy Lunin; Lucas Vázquez (Luka Modric, m.46), Éder Militao (Raúl Asencio, m.29), Antonio Rüdiger, Fran García; Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham (Arda Güler, m.75); Rodrygo Goes (Brahim Díaz, m.20), Vinícius Junior (Endrick, m.75) y Kylian Mbappé.

0 - Osasuna: Sergio Herrera; Jesús Areso, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones; Lucas Torró; Rubén Peña (Raúl García, m.59), Jon Moncayola (Iker Muñoz, m.82), Aimar Oroz (Ruben García, m.71), Bryan Zaragoza (José Arnau, m.82); y Ante Budimir (Moi Gómez. m.71).

Goles: 1-0, m.34: Vinícius. 2-0, m.42: Bellingham. 3-0, m.61: Vinícius. 4-0, m.69: Vinícius.

Árbitro: Mario Melero López (Comité Andaluz). Amonestó a Alejandro Catena (m.56) y a Lucas Torró (m.88) por parte de Osasuna.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 13ª Jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 72.462 espectadores. Se rindió un emotivo homenaje a las víctimas de la dana con una bandera gigante de la Comunidad Valenciana en un lateral, el lema “Valencia somos todos” en el videomarcador y las camisetas de los jugadores del Real Madrid, que portaron brazaletes negros. EFE