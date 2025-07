Ivan Rakitić anuncia su retirada

“Querido fútbol, has sido parte de mi vida desde el primer día”, empieza un mensaje en español del centrocampista en el que repasa su carrera en Instagram.

En Sevilla, destaca que encontró “un hogar” y tuvo “el honor de ser capitán” y de levantar su primer título europeo, mientras que en Barcelona vivió “un sueño” que no se “atrevía a imaginar” y pudo jugar con “los mejores”.

El futbolista agrega que el mayor de los honores fue vestir la camiseta de su selección y poder disputar la final de un mundial: “para un país pequeño como el nuestro llegar a una final del mundo fue más que un logro deportivo, fue un momento eterno, un regalo para toda una nación”.

“Fútbol, me diste más de lo que jamás soñé. Me diste amigos, emociones, alegrías y lágrimas. Me diste una vida entera. Una vida que siempre llevaré con orgullo”, asegura el deportista.

“Ahora me toca decir hasta luego, porque sé que aunque me aleje de ti, sé que tú nunca te alejarás de mí", concluye.

Rakitić, en otro mensaje que croata, indica que a partir de ahora disfrutará del fútbol “desde otra perspectiva”, pero con la misma pasión, “con un corazón siempre agradecido, desde las gradas, la oficina, la casa o donde sea que la vida me lleve”.

Su hasta ahora club, el croata Hajduk de Split, al que entró el año pasado tras una breve etapa en la liga saudí con el Al Shabab, también anunció el final de su carrera.

“Ivan Rakitić, uno de los mejores futbolistas de la historia croata, ha decidido cerrar hoy la última página de una brillante carrera como jugador. Nos enorgullece especialmente que Ivan haya culminado su brillante carrera futbolística en nuestro club”, escribió el club en su página digital.

Según los medios croatas, “Raqueta” (su apodo en Croacia, y que significa ‘cohete’) se incorporará al equipo del director deportivo del Hajduk, Goran Vucevic, para colaborar en el diseño de la política deportiva del club.

El deportivo croata ‘Sportske Novosti’ recuerda que Rakitić fue uno de los jugadores clave en el subcampeonato del mundo logrado en el Mundial de 2018 disputado en Rusia.

Rakitić disputó 310 partidos con el Barcelona, donde ganó 13 títulos, entre ellos una Liga de Campeones (2014–15), cuatro Ligas, cuatro Copas del Rey, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

En el Sevilla jugó 323 partidos y conquistó dos Europa League (2013–14 y 2022–23).

También pasó por el Schalke 04, donde ganó la Copa de Alemania en 2011, y por el Basilea, club con el que alzó la Copa de Suiza en 2007.

Sus etapas más recientes fueron en el Al Shabab saudí y en el Hajduk Split, donde puso fin a su trayectoria.

Con la selección croata, Rakitić disputó 106 partidos internacionales y fue una pieza clave en el equipo que alcanzó la final del Mundial de Rusia 2018.

Se retiró del fútbol internacional en 2019, tras más de una década como uno de los referentes del combinado nacional.