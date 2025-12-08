08 dic. 2025
Pulisic resucita al Milan

El estadounidense Christian Pulisic reanimó este lunes al Milan con dos goles en diez minutos que completaron la remontada del combinado ‘rossonero’ ante el Torino (2-3), para alzarse de nuevo en el liderato de la Serie A.

Diciembre 08, 2025 07:16 p. m. • 
Por Redacción D10
ee0686576737653737f83b2d04f82d0523d62d2a.jpg

Pulisic celebra un gol del Milan.

Foto: EFE

Pulisic al rescate, otra vez. Como es tónica habitual en este 2025 en el que el estadounidense se ha convertido en una pieza capital de los milanistas. Uno de los pocos que esquivó la crítica en una temporada para el olvido y uno de los considerados intocables en el equipo de Massimiliano Allegri siempre que las lesiones le respeten.

Volvió a ser suplente porque llegó de lesión, con solo 10 minutos en las piernas en el duelo copero ante el Lazio en el que el Milan consumó la eliminación. En este caso, su impacto fue total. Saltó al campo en el 66 y marcó apenas unos segundos después. Empató un partido que se puso muy cuesta arriba para el Milan.

Porque en el minuto 17 ya iba perdiendo 2-0 en Turín y a la media hora se lesionó Leao. Un penalti de Tomori convertido por Vlasic y un golazo de Zapata pusieron contra las cuerdas a los de Allegri, que veía el partido desde el palco con un móvil pegado a la oreja para organizarse con el resto de su cuerpo técnico.

Rabiot, su gran protegido, el jugador que mejor entiende su fútbol -con permiso de Luka Modric, sublime de nuevo- fue el que recortó distancias con un zapatazo desde fuera del área que cambió el partido. Nada pudo hacer Franco Israel, portero uruguayo del Torino, para sacar el disparo que acabó en la escuadra. Sí pudo, eso sí, ya en la segunda mitad, retrasar la resurrección del Milan con dos manos tremendas, en la misma jugada, a Bartesaghi y Ricci, ambas a bocajarron bajo palos para confirmarse como uno de los mejores porteros del fútbol italiano.

Contra el que no pudo fue contra Pulisic, el jugador que mejor interpretó los espacios y que más rápido estuvo en el área. Primero con un centro lateral que le dio tiempo a controlar antes de remachar con su zurda. Y después con otro pase desde el perfil, el contrario, que remató de primeras para completar la remontada. Dos goles en diez minutos, remontada y el Milan, que exhibió de nuevo una gran convicción como grupo, de nuevo en lo más alto de la tabla italiana, empatado a 31 puntos en Nápoles.

-- Ficha técnica:

2 - Torino: Israel; Tameze (Masina, m.76), Maripán, Coco; Pedersen (Nkounkou, m.84), Anjorin (Casadei, m.59), Asllani, Vlašić, Lazaro (Ngonge, m.86); Adams (Aboukhlal, m.84), Zapata.

3 - Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (Estupiñán, m.88), Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi (Pulisic, m.66); Nkunku, Leao (Ricci, m.31).

Goles: 1-0, m.10: Vlasic (p); 2-0, m.17: Zapata; 2-1, m.24: Rabiot; 2-2, m.67: Pulisic; 2-3, m.77: Pulisic

Árbitro: Daniele Chiffi. Mostró tarjeta amarilla a Lazaro (m.53), Anjorin (m.56) por parte del Torino; y a Maignan (m.19) por parte del Milan.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo cuarta jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Olímpico Grande Torino de Turín (norte de Italia). EFE

