04 may. 2026
Fútbol Internacional

Racing celebra con sus hinchas su primer título profesional en 107 años

Racing empató 1-1 en casa con Montevideo City Torque, pero el resultado no afectó la celebración con sus hinchas por la conquista del Torneo Apertura uruguayo, que ha consumado su penúltima fecha.

Mayo 04, 2026 07:28 a. m. • 
Por Redacción D10
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El Racing de Uruguay levantó su primer título.

Foto: @LigaAUF

Martín Ferreira puso en ventaja a los 17 minutos a los locales, conocidos como la Escuelita del barrio Sayago, pero apenas 3 minutos después Nahuel da Silva anotó la igualdad para los Ciudadanos.

Racing, equipo dirigido por el argentino Cristian Chambian, obtuvo el domingo pasado la diferencia suficiente para garantizar la conquista de su primer título en un certamen de la Primera División Profesional en sus 107 años de historia.

Ese día, la Escuelita venció por 0-1 a Cerro Largo e inmediatamente su plantilla abordó el autobús que la trasladó unos 400 kilómetros hasta Montevideo.

Cuando los jugadores viajaban hacia la capital, Montevideo Wanderers derrotó por la mínima a Peñarol y convirtió a Racing en el ganador del Apertura, con 7 puntos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores cuando solo quedaban 6 por jugarse.

La plantilla festejó en la ruta y siguió en Montevideo la fiesta a la que este domingo le puso el broche de oro cuando los futbolistas recibieron en casa el trofeo de campeón.

El equipo tiene desde 2023 como accionista mayoritario al grupo Red & Gold, empresa conjunta del Bayern de Múnich y Los Ángeles FC.- como su accionista mayoritario se consagró el pasado domingo.

El estadio Parque Osvaldo Roberto se vistió de gala para una jornada histórica, en la que el equipo dirigido por Cristian Chambian celebró el título que lo clasificó a las finales de la Liga Uruguaya.

El próximo fin de semana y por la última fecha, el también líder de la Tabla Anual acumulada se medirá con Central Español.

Fútbol Internacional Racing Uruguay
Redacción D10
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