25 jun. 2026
Copa del Mundo

¿Qué combinaciones dan a Paraguay el paso a dieciseisavos?

Los resultados hasta el momento obligan a Paraguay a salir a buscar el triunfo frente a Australia. Un empate obligaría a mirar la calculadora.

Junio 25, 2026 08:35 p. m. • 
Por Redacción D10
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La Albirroja no puede especular frente a Australia.

Foto: Prensa - APF

La Selección Paraguaya enfrenta este jueves a Australia por la tercera jornada del Grupo D de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Este encuentro arrancará a las 23.00 de nuestro país en el estadio de la Bahía de San Francisco con el arbitraje del francés Clément Turpin.

Los resultados que se dieron hasta ahora en los grupos A, B, C, y E conspiraron contra Paraguay que se ve obligado a imponerse para asegurar su clasificación con 6 unidades y de esta forma enfrentar en la siguiente ronda al segundo del Grupo G (por definirse).

En caso de un empate, podría no ser suficiente para la Albirroja que actualmente tiene una diferencia de gol negativa (-2) y estaría precisando una combinación de resultados en los demás grupos para tener lugar en los dieciseisavos.

Para que Paraguay pueda respirar tranquilo con el empate debería esperar al menos tres combinaciones de las 7 que tiene enfrente.

1. Que no sume Suecia ante Japón.

2. Que Irán o Bélgica no gane su último duelo.

3. Que Uruguay o Cabo Verde no ganen.

4. Que haya un ganador entre Austria y Argelia.

5. Que Senegal no le gane a Irak.

6. Que Congo no gane frente a Uzbekistán.

7. Que Croacia no gane frente a Ghana.

En caso de clasificar como tercero, dependiendo de su ubicación final, podría tener como rivales a Alemania (1° del Grupo E), Francia o Noruega (1º del Grupo I) o Colombia (1º de Grupo K). Una derrota frente a Australia dejaría muy poco margen y de darse sería casi milagroso, como uno de los peores terceros.

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