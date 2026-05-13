13 may. 2026
Copa del Mundo

Programa antidopaje más completo de la historia en el Mundial 2026

La FIFA anunció que el Mundial 2026 tendrá uno de los programas antidopaje más completos de la historia del fútbol.

Mayo 13, 2026 04:06 p. m.
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Vista del trofeo de la Copa del Mundo.

Foto: Gentileza FIFA

La FIFA anunció que el Mundial 2026 tendrá uno de los programas antidopaje más completos de la historia del fútbol, tras los acuerdos con las organizaciones antidopaje de los tres países organizadores, Estados Unidos, Canadá y México para “fomentar una competición justa”.

Según explicó, cada organización nacional antidopaje (ONAD) -USADA, Sport Integrity Canada y Comité Nacional Antidopaje de México (MexNado)- llevará a cabo controles fuera de competición bajo la autoridad y dirección de la FIFA en las semanas previas al torneo.

Durante la competición, del 11 de junio al 19 de julio, cada ONAD proporcionará responsables de control que ayudarán a sus homólogos de la FIFA, tanto en los controles fuera de competición como en los que se hagan en la misma, los días de partido en todos los estadios de las ciudades anfitrionas.

La FIFA aseguró que los acuerdos garantizarán una toma de muestras y una coordinación homogéneas, de alta calidad y entre distintas organizaciones de los tres países anfitriones, de conformidad con el Reglamento Antidopaje de la FIFA, el Código Mundial Antidopaje y todas las normas internacionales aplicables.

“Los grandes acontecimientos internacionales precisan de sólidas colaboraciones. Nuestra labor conjunta con USADA, Sport Integrity Canada y el Comité Nacional Antidopaje de México redoblará nuestros esfuerzos en la lucha contra el dopaje en todo el mundo y consolidará el compromiso de la FIFA con la competición justa y limpia”, afirmó Emilio García Silvero, director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA”.

Para Juan Manuel Herrera, de la agencia mexicana, “respaldar la lucha contra el dopaje de la FIFA en México supone una responsabilidad muy especial” para “ayudar a salvaguardar la limpieza de la competición, de manera que la integridad del fútbol esté a la altura de la magia del fútbol mundial” en su país.

“Este tipo de alianzas internacionales entre organizaciones afines resultan fundamentales para garantizar que los jugadores honrados disfruten de igualdad de condiciones en un escenario global como la Copa Mundial”, apuntó Travis T. Tygart, director general de USADA, mientras el responsable de la agencia de Canadá, Jeremy Luke, resaltó que “proteger la integridad del deporte requiere un trabajo coordinado”. EFE

Mundial FIFA 2026 Copa del mundo Fútbol Internacional
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