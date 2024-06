Presentan a los entrenadores de las Juveniles de la Albirroja

Este jueves se oficializó la lista de entrenadores que dirigirán en las selecciones juveniles de la Albirroja.

Enrique Landaida dirigirá a la Sub 13, Antolín Alcaraz en la Sub 15, Mariano Uglessich en la Sub 17 y Aldo Duscher en la Sub 20.

Elvio Paolorosso, Coordinador General de Selecciones Juveniles de la Albirroja, se refirió a la elección de los profesionales. “Es una responsabilidad linda el haber elegido a quienes tendrán a cargo estas Selecciones. Nuestro objetivo es trabajar para la Absoluta”, arrancó diciendo.

Paolorroso manifestó que hay un proyecto bien encaminado. “El proyecto es largo. Lo que hacemos es una revisión anual de los hechos”, finalizó.