Precios para el Nacional-Olimpia: el Decano ya agotó su sector

Nacional recibirá a Olimpia por la cuarta jornada del Torneo Apertura en su estadio y de cara a eso, este día habilitó la preventa web de entradas. La hinchada franjeada ya agotó el sector de Gradería Norte, donde se ubicará.

⚠️ AVISO IMPORTANTE: GRADERÍA VISITANTE AGOTADA pic.twitter.com/P6x7KLWyJU — Club Nacional Py (@clubnacionalpy) February 4, 2026

Precios

Preferencia Central: Canje/Socios

Preferencia Sur: G. 50.000

Gradería Sur: G. 30.000

Sector Visitante

Preferencia Norte: G. 80.000

Gradería Norte: Agotadas

Los niños hasta 12 años no pagan entradas. Este jueves, desde las 9:00 arranca la venta de boletas en las oficinas del club. El Nacional vs. Olimpia será el domingo 8 de febrero, a las 20:15, en el estadio Arsenio Erico.