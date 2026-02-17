17 feb. 2026
PSG remonta ante el Mónaco

El partido tuvo de todo entre PSG y Mónaco, goles tempraneros, penal desaprovechado y la remontada del equipo parisino para ganar 3-2 en el partido de ida del repechaje por un lugar en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Febrero 17, 2026 
Por Redacción D10
Festejo particular en la victoria con remontada incluida del PSG. Este triunfo lo acerca a octavos de la Champions.

El PSG lo pasó mal media hora en Mónaco, pero el ingreso de Doué por el lesionado Dembélé fue la chispa que encendió la mecha de la remontada para salir con la victoria 3-2 en la ida del Playoff de la Champions.

Folarin Balogun aprovechó dos jugadas al espacio, en el que la defensa parisina estuvo dormida, para que el Mónaco tomara ventaja de 2-0 antes del minuto 20. El delantero de USMNT llega a 5 goles en su carrera en la Champions para ser el cuarto máximo anotador de Estados Unidos en la competencia.

No le salía nada a los de Luis Enrique porque Vitinha falló un penalti al 22′, tras falta de Wout Faes sobre Kvaratskhelia, seguido de la sustitución obligada de Dembélé que cambió todo, porque Doué fue la solución a los problemas del PSG.

El Golden Boy anotó el 2-1 prácticamente en la primera que tocó. La jugada tuvo dosis de polémica, porque Vanderson reclamaba falta de Doué en medio campo, que comenzó la contra que terminó con la camisa 14 quedando solo entre líneas para vencer cruzado a Kohn.

Al 41′, Hakimi puso el empate, en un contrarremate de un fogonazo de Doué que atajó como pudo Kohn, pero le quedó al marroquí para igualar todo antes del descanso.

Para el complemento, la situación se torció todavía más para el Mónaco. Golovin a la calle tras revisar en el VAR una plancha sobre Vitinha. Al 67′, doblete de Doué para dejar la eliminatoria bastante encaminada para los de Luis Enrique.

La revancha se disputará el próximo martes 25 de febrero en el estadio Parque De Los Príncipes en la capital francesa desde las 17:00.

