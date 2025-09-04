Por el regreso soñado

Por una noche inolvidable. La Selección Paraguaya recibe a Ecuador, en un Defensores del Chaco que estará a reventar desde las 20:30, buscando dar ese último paso que asegure la clasificación a la Copa del Mundo de Estados unidos, Canadá y México del 2026.

La Albirroja va por escribir una nueva página importante en su historial deportivo, ya que la prolongada sequía de 16 años de ausencia puede quedar ahora como un ingrato recuerdo, devolviendo a una camada que luchó para recuperar la mística ganadora y el respeto de todo el continente.

De acuerdo con el equipo, el entrenador Gustavo Alfaro prepara la misma fórmula de compromisos anteriores, apuntando a seguir en la senda del triunfo jugando en casa, apegado a su esquema de 4-4-2, manteniendo la columna vertebral en todas sus líneas.

A su vez, el equipo ecuatoriano ya llega con la tranquilidad de ya estar clasificado al Mundial, pero con el objetivo de vencer el mito de Asunción, localidad en donde no logró aún no sumar en Eliminatorias.

Se aguarda una gran fiesta deportiva, mirando de reojo lo que ocurra entre Argentina y Venezuela, ya que si la Vinotinto no gana, automáticamente la clasificación es paraguaya, más allá del resultado en el Defensores, que prepara sus mejores galas para una gran fiesta que promete ser inolvidable.

CIFRA. 9 victorias suma el equipo de Paraguay jugando como local frente a Ecuador por Eliminatorias al Mundial. 5 triunfos registra el DT Gustavo Alfaro con la Selección Paraguaya jugando como local en esta competición.