04 sept. 2025
Eliminatorias

Por el regreso soñado

Paraguay enfrenta a Ecuador desde las 20:30 en el Defensores del Chaco, buscando el boleto a la Copa Mundial 2026.

Septiembre 04, 2025 07:01 a. m. • 
Por Redacción D10
Por todo y con todos. Diego Gómez y Miguel Almirón, piezas fundamentales dentro del esquema ofensivo del equipo paraguayo.

Por una noche inolvidable. La Selección Paraguaya recibe a Ecuador, en un Defensores del Chaco que estará a reventar desde las 20:30, buscando dar ese último paso que asegure la clasificación a la Copa del Mundo de Estados unidos, Canadá y México del 2026.

La Albirroja va por escribir una nueva página importante en su historial deportivo, ya que la prolongada sequía de 16 años de ausencia puede quedar ahora como un ingrato recuerdo, devolviendo a una camada que luchó para recuperar la mística ganadora y el respeto de todo el continente.

De acuerdo con el equipo, el entrenador Gustavo Alfaro prepara la misma fórmula de compromisos anteriores, apuntando a seguir en la senda del triunfo jugando en casa, apegado a su esquema de 4-4-2, manteniendo la columna vertebral en todas sus líneas.

A su vez, el equipo ecuatoriano ya llega con la tranquilidad de ya estar clasificado al Mundial, pero con el objetivo de vencer el mito de Asunción, localidad en donde no logró aún no sumar en Eliminatorias.

Se aguarda una gran fiesta deportiva, mirando de reojo lo que ocurra entre Argentina y Venezuela, ya que si la Vinotinto no gana, automáticamente la clasificación es paraguaya, más allá del resultado en el Defensores, que prepara sus mejores galas para una gran fiesta que promete ser inolvidable.

CIFRA. 9 victorias suma el equipo de Paraguay jugando como local frente a Ecuador por Eliminatorias al Mundial. 5 triunfos registra el DT Gustavo Alfaro con la Selección Paraguaya jugando como local en esta competición.

Redacción D10
Más contenido de esta sección
Eliminatorias
Ancelotti justifica ausencia de Neymar
Ancelotti confiesa que dejó fuera de la ‘Canarinha’ a Neymar por decisión técnica.
Septiembre 03, 2025 11:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Eliminatorias
Ronald Araujo se entrena con Uruguay
Ronald Araujo arribó a Uruguay y se puso a las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa, que ya cuenta con los 27 convocados para jugar la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.
Septiembre 03, 2025 07:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Eliminatorias
Paraguay será una “dificultad superior”
Septiembre 03, 2025 07:16 a. m.
 · 
Redacción D10
Eliminatorias
Se completó el grupo: Diego Gómez y Juan Cáceres están en Ypané
La Selección Paraguaya de Fútbol tiene dotación completa tras la llegada de Diego Gómez y Juan Cáceres, este martes. A dos días para el juego contra Ecuador, el seleccionador Gustavo Alfaro ya cuenta con todos sus convocados.
Septiembre 02, 2025 03:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Eliminatorias
Diego Gómez: de mirar por tevé a ser protagonista
A su llegada al país, Diego Gómez recordó que cuando se consiguió la última clasificación a una Copa del Mundo, él estaba “en casa, mirando por la tele”. El jueves, el volante de Paraguay podría ser uno de los protagonistas de la obtención del boleto mundialista.
Septiembre 02, 2025 10:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Eliminatorias
Messi llega para disputar su último partido de Eliminatorias en Argentina
Lionel Messi desembarcó este lunes en Buenos Aires para sumarse a la Selección Argentina.
Septiembre 01, 2025 06:46 p. m.
 · 
Redacción D10
