17 jun. 2026
Copa del Mundo

Austria sufre para doblegar a la debutante Jordania

La selección de Austria cumplió con el guion, aunque con muchos más apuros de los previstos, y festejó su retorno, veintiocho años después, a la fase final de una Copa del Mundo, tras imponerse este miércoles por 3-1 a Jordania, que puso a los centroeuropeos en más problemas de los que reflejó el marcador final.

Junio 17, 2026 07:22 a. m. • 
Por Redacción D10
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Marko Arnautovic estableció el marcador final.

Foto: AFP

Envalentonado, quizá, por el sorprendente empate (0-0) que Cabo Verde logró ante la campeona de Europa, España, el conjunto jordano, otro debutante en una fase final de una Copa del Mundo, salió dispuesto a prolongar la revolución de los modestos.

Algo más sencillo cuando se cuenta con un jugador como Mousa Al-Tamari, que se olvidó de las disputas que ha mantenido con su entrenador sobre dónde situar la línea de presión y se dedicó a lo que mejor sabe: aparecer una y otra vez por todo el frente de ataque

Pero si la velocidad del extremo del Rennes francés no fue ninguna sorpresa para nadie, más inesperado fue el descaro del joven Odeh Fakhoury, que a los diecisiete minutos estuvo a punto de abrir el marcador con un potente disparo desde la frontal del área que obligó a lucirse al guardameta austriaco Alex Schlager.

Nada pudo hacer, sin embargo, el portero jordano Yazzed Abu Laila por impedir que cuatro minutos más tarde, en el veintiuno, el centrocampista Romano Schimd estableciese el 1-0 con un espectacular derechazo desde la medialuna del área.

Un gol que, lejos de amilanar al conjunto jordano, llevó a los del marroqui Jamal Sellami a dar un paso adelante y arrebatar el control del partido a una Austria que, pese a su ventaja en el marcador, nunca pareció cómoda.

De hecho, Jordania dispuso antes de llegar al descanso de dos claras ocasiones para igualar la contienda, pero si a los veintidós minutos el larguero impidió que el cabezazo de Ali Olwan acabase en gol, en el treinta y cuatro fue el cancerbero Schlager quien evitó el tanto del delantero jordano.

Sin embargo, nada ni nadie pudo impedir que a la tercera el atacase árabe acabase por introducir finalmente el balón en la portería (1-1) al culminar a los cincuenta minutos un veloz contragolpe con un potente y preciso disparo.

Un inesperado panorama al que el preparador austríaco Ralf Rangnick trató de dar la vuelta con un triple cambio al que sumar al que ya realizó nada más concluir el descanso con la entrada al terreno de juego de Marko Arnautovic.

Poco tardó el delantero del Estrella Roja en confirmar su fama de goleador tras aprovechar una mala salida del portero Abu Laila después de un saque de esquina para firmar a los sesenta y ocho minutos el 2-1.

Gol que nunca subió al marcador tras comprobarse en las imágenes de vídeo que el jugador austríaco Stefan Posch tocó el balón con el brazo antes de ceder el balón a Arnautovic.

Pero ya nada podía parar a Austria, que, a los setenta y siete minutos, volvió a explotar los problemas de Jordania con el juego aéreo en un nuevo centro lateral que Yazan Alarab, uno de los destacados en el equipo árabe, introdujo en su propia portería (2-1).

Una desdichada acción que pareció acabar con las opciones de una Jordania que, cada vez más cansada, concedió en el tiempo de prolongación todo lo que no había concedido en el resto del encuentro, lo que no desaprovechó Austria para engordar el marcador con un gol de penal superados los cien minutos de juego.

Mundial FIFA 2026 Austria Jordania
Redacción D10
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