16 jun. 2026
Copa del Mundo

Haaland lidera a Noruega ante Irak en un duelo cargado de emociones

La selección de Noruega superó por 4-1 a Irak en un intenso encuentro por el Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El gran protagonista del compromiso fue Erling Haaland, autor de los dos primeros tantos y la asistencia para el último tanto del conjunto europeo.

Junio 16, 2026 09:09 p. m. • 
Por Redacción D10
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No perdona. Halland convirtió dos goles y una asistencia en la gran victoria de su selección por 4-1.

Gentileza

El equipo vikingo golpeó primero a los 29 minutos cuando David Wolfe habilitó a Haaland dentro del área. El delantero no perdonó y sacó un potente remate a la escuadra para abrir el marcador. Pero los iraquíes respondieron con personalidad y encontraron el empate a los 39 minutos gracias a Aymen Hussein, quien conectó un preciso cabezazo tras un centro desde la banda para establecer el 1-1.

Sin embargo, la alegría iraquí duró poco. A los 43 minutos volvió a aparecer Haaland para aprovechar una desafortunada acción del guardameta Jalal Hassan y devolverle la ventaja al conjunto noruego antes del descanso.

La selección asiática cerró el primer tiempo con una intensa presión ofensiva. Ibrahim Bayesh estuvo cerca de igualar con una volea que fue bloqueada por la defensa, mientras que Ali Al Hamadi y Akam Hashem generaron dos ocasiones muy peligrosas que mantuvieron en alerta a la zaga europea.

Ya en la segunda mitad, Irak salió decidido a buscar el empate. A los 53 minutos, nuevamente Aymen Hussein ganó en el juego aéreo y conectó un potente cabezazo que pasó muy cerca del poste izquierdo.

Cuando los iraquíes atravesaban su mejor momento en el partido, Noruega volvió a golpear con contundencia. Tras un tiro de esquina, Leo Ostigård se elevó por encima de toda la defensa en el área pequeña y conectó un certero cabezazo que terminó en el fondo de la red. El arquero Jalal Hassan nada pudo hacer para evitar el tanto que amplió la ventaja escandinava.

Ya sobre el final, Aymen Hussein, el futbolista de Irak intenta despejar de cabeza un centro al área, pero en lugar de ello marca en propia puerta junto al poste derecho para el 4-1 definitivo. El portero no pudo hacer nada.

Con el 4-1 en el marcador, Noruega da un paso importante en su estreno mundialista y se acerca a una victoria de enorme valor en el Grupo I. Irak, por su parte, continúa luchando para recortar distancias y mantenerse con vida en el encuentro.

Noruega Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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