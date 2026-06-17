17 jun. 2026
Copa del Mundo

Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

Se cierra la primera fecha de la Copa del Mundo con buenos lances para la jornada de este miércoles 17 de junio.

Junio 17, 2026 10:57 a. m. • 
Por Redacción D10
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El estadio Azteca recibe otra jornada de fútbol.

Foto: AFP

Baja las persianas de la primera fecha de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá con la entrada a la competencia de selecciones llamadas a ser protagonistas. En uno de los lances, Cristiano Ronaldo se presenta junto con Portugal, mientras que Inglaterra y Croacia animarán el plato fuerte de la jornada.

Desde las 14.00, la selección lusa hará su estreno en el Grupo K midiendo a uno de los nuevos equipos del certamen, la República Democrática del Congo. Este encuentro será en Houston con el arbitraje de Abdulrahman Al Jassim de Catar. Por esta misma zona, pero desde las 23.00, Uzbekistán se enfrentará al último sudamericano en ingresar en competencia, Colombia, choque a disputarse en la ciudad de México con Anthony Taylor de Inglaterra como árbitro principal.

La última zona, el Grupo L, se abre desde las 17.00 con un verdadero partidazo entre Inglaterra y la siempre protagonista selección de Croacia. Este encuentro se disputará en Dallas con Clément Turpin de Francia como el árbitro encargado. Mientras que, desde las 20.00 en Toronto y con Gleen Nyberg de Suecia como árbitro, Ghana y Panamá se medirán en Toronto.

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO

14.00: Portugal vs. RD Congo (GEN, El Trece)

17.00: Inglaterra vs. Croacia (GEN, El Trece)

20.00: Ghana vs. Panamá (Unicanal)

23.00: Uzbekistán vs. Colombia (GEN, El Trece)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612
HD Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
IPTV Copaco: Canal 13
Claro TV: Canal 22

Unicanal

Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27

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Redacción D10
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