Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

Baja las persianas de la primera fecha de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá con la entrada a la competencia de selecciones llamadas a ser protagonistas. En uno de los lances, Cristiano Ronaldo se presenta junto con Portugal, mientras que Inglaterra y Croacia animarán el plato fuerte de la jornada.

Desde las 14.00, la selección lusa hará su estreno en el Grupo K midiendo a uno de los nuevos equipos del certamen, la República Democrática del Congo. Este encuentro será en Houston con el arbitraje de Abdulrahman Al Jassim de Catar. Por esta misma zona, pero desde las 23.00, Uzbekistán se enfrentará al último sudamericano en ingresar en competencia, Colombia, choque a disputarse en la ciudad de México con Anthony Taylor de Inglaterra como árbitro principal.

La última zona, el Grupo L, se abre desde las 17.00 con un verdadero partidazo entre Inglaterra y la siempre protagonista selección de Croacia. Este encuentro se disputará en Dallas con Clément Turpin de Francia como el árbitro encargado. Mientras que, desde las 20.00 en Toronto y con Gleen Nyberg de Suecia como árbitro, Ghana y Panamá se medirán en Toronto.

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO

14.00: Portugal vs. RD Congo (GEN, El Trece)

17.00: Inglaterra vs. Croacia (GEN, El Trece)

20.00: Ghana vs. Panamá (Unicanal)

23.00: Uzbekistán vs. Colombia (GEN, El Trece)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612

HD Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

IPTV Copaco: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27

