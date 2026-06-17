17 jun. 2026
Copa del Mundo

La pasión invade San José

El torneo más importante del planeta ya se siente en cada rincón de San José, donde los hinchas convierten las calles en una extensión de los estadios.

Junio 17, 2026 07:42 a. m. • 
Por Redacción D10
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Fiesta total. La Fan Zone de la FIFA ubicada en la ciudad estadounidense se convirtió en un verdadero punto de encuentro para todos los fanáticos de todas partes del planeta.

Foto: Gentileza

La Copa del Mundo no solamente se vive dentro de los estadios. A cientos de kilómetros del césped y de los protagonistas principales, la fiesta también encuentra su lugar en las calles, plazas y espacios preparados para que los aficionados disfruten de la máxima cita del fútbol.

En San José, una de las sedes que alberga a miles de visitantes durante estos días, la Fan Zone de la FIFA. Desde temprano, el lugar comenzó a llenarse de camisetas, banderas y colores. Españoles, uruguayos, argentinos y paraguayos fueron algunos de los grupos más numerosos que dieron vida a una jornada marcada por la diversidad cultural y la pasión por el fútbol. Familias enteras, grupos de amigos y turistas aprovecharon el espacio para compartir experiencias y vivir el ambiente mundialista.

Las banderas ondeaban por todos los rincones. Los cánticos aparecían de manera espontánea y se mezclaban unos con otros, creando una atmósfera única.

multicultural. En cuestión de metros era posible escuchar canciones tradicionales de Sudamérica, celebraciones europeas y hasta improvisadas competencias entre hinchadas que buscaban hacerse notar entre la multitud.

La música fue una de las grandes protagonistas. Los escenarios montados por la organización ofrecieron espectáculos en vivo, mientras los aficionados acompañaban con bailes y aplausos.

El fútbol era el punto de unión, pero la fiesta trascendía lo deportivo para convertirse en una celebración multicultural donde cada país aportaba su identidad.

toque guaraní. Los hinchas paraguayos también dijeron presente. Muchos aprovecharon los días previos al decisivo compromiso de la Albirroja para acercarse al lugar y compartir con aficionados de otras nacionalidades. Entre fotos, conversaciones y cánticos, los seguidores guaraníes demostraron que el apoyo al equipo de Gustavo Alfaro se mantiene intacto pese al mal debut.

Los argentinos, siempre numerosos en cualquier rincón donde se dispute una Copa del Mundo, aportaron su tradicional repertorio de canciones. Los uruguayos, en tanto, hicieron lo propio, mientras que los españoles llamaron la atención con sus banderas y el optimismo de cara a la continuidad del torneo. Todos convivieron en un clima de respeto y camaradería que reflejó el espíritu del Mundial.

Más allá de las nacionalidades, el denominador común fue la ilusión. La posibilidad de encontrarse con aficionados de distintos continentes, intercambiar opiniones sobre los partidos y compartir la pasión por el deporte más popular del planeta.

A medida que avanzan los días de competencia, San José continúa transformándose en una ciudad mundialista. En las calles, en los restaurantes, en los hoteles y especialmente en la Fan Zone, el fútbol domina las conversaciones.

La Copa del Mundo se juega en los estadios, pero también se vive en lugares como este. Entre música, banderas, sonrisas y cánticos, miles de aficionados construyen diariamente una fiesta que trasciende los resultados. Y en San José, esa celebración se siente con toda su intensidad.

Mundial FIFA 2026 San José Fútbol Internacional
Redacción D10
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