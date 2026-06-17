17 jun. 2026
Copa del Mundo

Messi marca triplete e iguala récord de goles en la historia de los Mundiales

Lionel Messi selló este martes la victoria de Argentina en la edición 23 del Mundial con un triplete que lo encumbra con 16 como máximo goleador de todas las copas al lado del alemán Miroslav Klose.

Junio 17, 2026 07:02 a. m. • 
Por Redacción D10
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Messi está a un tanto de ser el máximo artillero en copas del mundo.

Foto: AFP

A 8 días de cumplir 39 años, el capitán de la Albiceleste entró en la cancha del estadio de Kansas City para disputar el sexto mundial de su carrera, y con su triplete completó 913 goles en su carrera, 200 partidos con la selección y trazó una línea de 20 años exactos entre su primer y último gol en este torneo.

El primer gol lo anotó en Alemania el 16 de junio de 2006 a la selección de Serbia.

El diez de la selección argentina llegó al Mundial de 2026 en la misma línea de los 13 goles marcados por Just Fontaine, un registro alcanzado por el mítico jugador francés en un solo torneo.

Con su exhibición de hoy superó los 14 goles del alemán Gerd Müller y los 15 del brasileño Ronaldo Luiz Nazario de Lima.

En la misma jornada de hoy, el francés Kylian Mbappé aportó un doblete a la victoria por 3-1 de Francia sobre Senegal y pasó de los 12 que también anotó Pelé hasta los 14 de Müller.

Mundial FIFA 2026 Messi Argentina
Redacción D10
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