Piris desconoce supuesta salida del DT Bernay

“Yo me enteré por la prensa que él (Víctor Bernay) supuestamente no continuaba. En nuestro grupo, no se avisó nada. Nadie nos habló, al menos a mí“, explicó el volante azulgrana.

Con relación al malestar por el cambio de capitán, Fabrizio Peralta por Diego Churín, Da Motta remarcó: “No escuché un reclamo de ningún compañero al cuerpo técnico. No estoy enterado si hubo ese problema”, y sumó: “Cerro es muy grande, y nadie está por encima del club, por lo que debemos trabajar para salir de esta mala racha”.