Perú vs. Paraguay: Paso a paso

La Selección Paraguaya de Fútbol viajó esta tarde a Lima para el duelo que sostendrá el martes con Perú. El combinado dirigido por Gustavo Alfaro busca cerrar con una sonrisa este regreso a una Copa del Mundo.
Lionel Scaloni, seleccionador argentino, dijo este lunes que no habló sobre el próximo Mundial con Lionel Messi, que ha puesto en duda su participación el torneo, y afirmó que tiene una base consolidada de la lista para la cita de Norteamérica del año próximo.
Tras empatar ante Paraguay, en Asunción, el seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, aseguró ayer en una rueda de prensa que será un gran desafío para el equipo romper una racha y poder ganarle este martes a Argentina en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de 2026.