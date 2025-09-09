09 sept. 2025
Eliminatorias

Perú vs. Paraguay: Paso a paso

La Albirroja enfrenta a Perú en Lima (20:30) por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.

Septiembre 09, 2025 05:31 p. m.
PERU VS PARAGUAY.png

Atractivo duelo en Lima.

Paraguay Perú Eliminatorias
Albirroja se prepara para Peru_62947624.jpg
Eliminatorias
Por un final que valga un Perú
Paraguay solo piensa en cerrar estas Eliminatorias con una inédita victoria en Lima.
Septiembre 09, 2025 07:05 a. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Gómez Gustavo Velázquez
Eliminatorias
Paraguay está en suelo peruano
La Selección Paraguaya de Fútbol ya se encuentra en Perú, de cara al partido del martes por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.
Septiembre 08, 2025 10:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Omar Alderete
Eliminatorias
La Albirroja mundialista viajó a Lima
La Selección Paraguaya de Fútbol viajó esta tarde a Lima para el duelo que sostendrá el martes con Perú. El combinado dirigido por Gustavo Alfaro busca cerrar con una sonrisa este regreso a una Copa del Mundo.
Septiembre 08, 2025 04:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay Perú
Eliminatorias
Cinco partidos sin ganarle a Perú
Paraguay se medirá con Perú este martes con la clasificación ya asegurada a la siguiente Copa del Mundo. Los locales, en Eliminatorias Sudamericanas, llevan cinco partidos sin caer ante la Albirroja.
Septiembre 08, 2025 03:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Eliminatorias Copa Mundial 2026: Argentina - Venezuela
Eliminatorias
Scaloni: “No hablé con Messi sobre el próximo Mundial”
Lionel Scaloni, seleccionador argentino, dijo este lunes que no habló sobre el próximo Mundial con Lionel Messi, que ha puesto en duda su participación el torneo, y afirmó que tiene una base consolidada de la lista para la cita de Norteamérica del año próximo.
Septiembre 08, 2025 11:20 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-PAR-ECU
Eliminatorias
Ecuador busca la recuperación
Tras empatar ante Paraguay, en Asunción, el seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, aseguró ayer en una rueda de prensa que será un gran desafío para el equipo romper una racha y poder ganarle este martes a Argentina en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de 2026.
Septiembre 08, 2025 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
