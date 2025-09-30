30 sept. 2025
Champions League

Pasalic se ensaña con las Brujas

El Atalanta remontó al Brujas (2-1) en la segunda jornada de la Liga de Campeones, una venganza tras la eliminación de la pasada campaña en dieciseisavos de final sustentada en la gran actuación del croata Mario Pasalic, generador del penal del empate y goleador en el último suspiro para amarrar el triunfo.

Septiembre 30, 2025 03:58 p. m.
Sufrido triunfo del Atalanta de Italia.

Cuando todo parecía de nuevo perdido en Bérgamo, lugar en el que no se olvida el descalabro de la pasada campaña, eliminados en manos de las ‘brujas’ de manera apabullante, apareció el ensañamiento personal de Mario Pasalic, clave desde la zona de tres cuartos para desarticular todo el gran trabajo de los belgas, aventajados en el marcador desde el minuto 38 gracias al zapatazo de Tzolis desde fuera del área.

Un error de Marten De Roon dio pie al Brujas a soñar con la victoria. La tuvo en sus manos hasta que Pasalic, liberado ya como media punta, su posición más habitual, gracias al regreso de Ederson en la medular, se encargó personalmente de vengar a su equipo, a su gente y a toda la ciudad que tiene detrás, además de regalar al croata Ivan Juric, su técnico y compatriota, su primera victoria en Liga de Campeones tras un estreno amargo ante el PSG, vigente campeón que goleó a la ‘Dea’ sin miramientos en la primera jornada (4-0).

Lo hizo, además, con la épica de los minutos finales. O la crueldad, vista desde la óptica del rival. Cuando más complicado tenía el Atalanta las cosas, más apareció el croata. Aprovechó el único error del combinado belga en salida de balón para forzar un penalti inteligente. Esperó el momento justo para meter la punta del pie y notar el contacto de Jackers, meta del Brujas, para ir al suelo y forzar el empate, convertido por Samardzic en el 74.

El gol cambió el duelo. Los belgas pudieron marcar el segundo en la jugada inmediata, pero el Atalanta empezó a hundir al Brujas. Cada vez más cerca del área, cada vez sacando más centros laterales y forzando cada vez más saques de esquina. Hasta que, a tres minutos del final, emergió de nuevo la figura de Pasalic, poderosa en el juego aéreo, para culminar la remontada, su venganza personal ante el Brujas tras la eliminación de la pasada campaña arruinando su invicto para, además, dar un gran salto en la tabla general.

Más contenido de esta sección
Jeremy Doku
Champions League
El Manchester City doblega al Napoli
El Manchester City se impuso por 2-0 al Napoli en su estreno en la Liga de Campeones, en un encuentro marcado por la expulsión de Giovanni Di Lorenzo en el minuto 21, que obligó a Antonio Conte a reestructurar al conjunto italiano y a retirar del campo a Kevin De Bruyne, protagonista en su regreso al Etihad.
Septiembre 18, 2025 06:11 p. m.
Redacción D10
Brujas Monaco
Champions League
El Brujas arrolla al Mónaco
El Club Brujas arrolló al Mónaco por 4-1 este jueves en la primera jornada de la Liga de Campeones, en un excelso partido de los locales y en el que Ansu Fati, cedido por el Barcelona, debutó con los blanquirrojos y anotó el gol del honor del equipo del principado.
Septiembre 18, 2025 04:17 p. m.
Redacción D10
Copenhague Bayer Leverkusen
Champions League
El Leverkusen salva un empate en un alocado final en Copenhague
Un gol en propia puerta del brasileño Gabriel Pereira permitió al Bayer Leverkusen sacar este jueves un empate 2-2 en su visita al Parken, un resultado muy generoso para los méritos del equipo alemán y que castigó a un Copenhague que ya acariciaba el triunfo.
Septiembre 18, 2025 04:07 p. m.
Redacción D10
inter.jpg
Champions League
Thuram diluye el recuerdo de Cruyff
El francés Marcus Thuram, con un doblete de cabeza en dos saques de esquina (0-2), apagó este miércoles el recuerdo del neerlandés Johan Cruyff en Ámsterdam.
Septiembre 17, 2025 06:39 p. m.
FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-ATLETICO MADRID
Champions League
Liverpool vence en el último minuto al Atlético de Madrid
Cuando la proeza del Atlético de Madrid y Marcos Llorente causaba frustración en Anfield, Virgil Van Dijk se elevó por encima de Robin Le Normand, conectó el cabezazo ganador en el minuto 92 y arruinó la reacción del equipo rojiblanco.
Septiembre 17, 2025 06:36 p. m.
FBL-EUR-C1-PSG-ATALANTA
Champions League
El PSG prolonga la fiesta ante el Atalanta
El PSG de Luis Enrique abrillantó su corona europea con una nítida victoria este miércoles en el Parque de los Príncipes ante el Atalanta de Bérgamo (4-0).
Septiembre 17, 2025 06:09 p. m.
