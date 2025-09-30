Pasalic se ensaña con las Brujas

Cuando todo parecía de nuevo perdido en Bérgamo, lugar en el que no se olvida el descalabro de la pasada campaña, eliminados en manos de las ‘brujas’ de manera apabullante, apareció el ensañamiento personal de Mario Pasalic, clave desde la zona de tres cuartos para desarticular todo el gran trabajo de los belgas, aventajados en el marcador desde el minuto 38 gracias al zapatazo de Tzolis desde fuera del área.

Un error de Marten De Roon dio pie al Brujas a soñar con la victoria. La tuvo en sus manos hasta que Pasalic, liberado ya como media punta, su posición más habitual, gracias al regreso de Ederson en la medular, se encargó personalmente de vengar a su equipo, a su gente y a toda la ciudad que tiene detrás, además de regalar al croata Ivan Juric, su técnico y compatriota, su primera victoria en Liga de Campeones tras un estreno amargo ante el PSG, vigente campeón que goleó a la ‘Dea’ sin miramientos en la primera jornada (4-0).

Lo hizo, además, con la épica de los minutos finales. O la crueldad, vista desde la óptica del rival. Cuando más complicado tenía el Atalanta las cosas, más apareció el croata. Aprovechó el único error del combinado belga en salida de balón para forzar un penalti inteligente. Esperó el momento justo para meter la punta del pie y notar el contacto de Jackers, meta del Brujas, para ir al suelo y forzar el empate, convertido por Samardzic en el 74.

El gol cambió el duelo. Los belgas pudieron marcar el segundo en la jugada inmediata, pero el Atalanta empezó a hundir al Brujas. Cada vez más cerca del área, cada vez sacando más centros laterales y forzando cada vez más saques de esquina. Hasta que, a tres minutos del final, emergió de nuevo la figura de Pasalic, poderosa en el juego aéreo, para culminar la remontada, su venganza personal ante el Brujas tras la eliminación de la pasada campaña arruinando su invicto para, además, dar un gran salto en la tabla general.