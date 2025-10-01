01 oct. 2025
Champions League

De Bruyne y Hojlund dan victoria al Napoli

La conexión entre Kevin De Bruyne y Rasmus Hojlund, protagonistas en los dos goles que certificaron la victoria del Napoli ante el Sporting de Portugal (2-1), desató la euforia en el Estadio Diego Armando Maradona, testigo de la primera victoria de su equipo en Liga de Campeones tras un año sin jugar en Europa.

Octubre 01, 2025 06:24 p. m.
FBL-EUR-C1-NAPOLI-SPORTING LISBON

Napoli logró una valiosa victoria en condición de local.

ALBERTO PIZZOLI/AFP

Llegó la primera alegría del Nápoles de Antonio Conte en su regreso a la máxima competición continental. El vigente campeón del ‘Scudetto’ se estrenó con derrota ante el Manchester City en la primera jornada, pero corrigió su rumbo ante el Sporting con una relación que se presenta como el nuevo gran arma del club partenopeo.

Hojlund y De Bruyne estaban destinados a entenderse, a buscarse. Los dos llegaron este verano desde Mánchester. El delantero desde el United, el centrocampista desde el City. Casualidades que brinda el fútbol y que la Liga de Campeones se encargó de extradimensionar con una actuación colosal de ambos, precisos en dos acciones puntuales que sellaron el primer éxito en ‘Champions’.

Dos veces se señaló el parche de la competición Hojlund, feliz con un doblete que le confirma como el delantero titular de Conte, al menos hasta el regreso de Romelu Lukaku, lesionado de larga duración. No se lo regaló De Bruyne, pero el belga, sin duda, lo puso más fácil con dos deliciosas asistencias.

Fue el centrocampista belga la comidilla de la semana en Italia por su enfado al ser sustituido en la última jornada ante el Milan. Conte no echó leña al fuego y confió en él como había hecho hasta el momento. Titular. Y De Bruyne se lo recompensó por todo lo alto, aunque rozó la expulsión con una entrada a destiempo.

Primero con un ejercicio de madurez en el centro del campo, de experiencia y conocimiento. De gestión del espacio y el tiempo. Encerrado el Nápoles ante un ataque portugués, no despejó cuando más presionado estaba tras el robo. Tiró una pared con Anguissa. Condujo. Se quitó de encima a varios rivales con un cambio de ritmo y lanzó a la carrera de Hojlund, infalible ante Rui Silva.

Con todo de cara, con el partido controlado, el Nápoles cometió un error que bien pudo salir muy caro. Politano, acostumbrado a colaborar en acciones defensivas, metió la pierna demasiado tarde y cometió penalti. El colombiano Luis Suárez, máximo goleador de la Segunda División española el año pasado, convirtió desde los once metros y apagó ligeramente la euforia napolitana, desilusionada por haber dejado escapar una oportunidad de oro.

Pero para eso fichó Aurelio De Laurentiis a Kevin De Bruyne. Para aparecer en los momentos grandes. Y a falta de 10 minutos para el final, el belga puso un balón medido al corazón del área que encontró rematador en Hojlund.

La conexión de Mánchester reavivó la llama en el Maradona, encendido de nuevo tras el paradón final de Milinkovic-Savic que amarró la victoria. La primera en el regreso del Nápoles a Europa. El Sporting se quedó a la puertas de mantener su invicto, pero tras su éxito inicial ante el Almaty Kairat, cayó en Italia.

Champions League Napoli Sporting de Lisboa
Más contenido de esta sección
Qarabag
Champions League
Histórico Qarabag en Champions
El Qarabag alargó la condición de revelación que adquirió en el arranque de la Liga de Campeones con un histórico triunfo ante el Copenhague en Baku (2-0) que sitúa inesperadamente al conjunto azerbaiyano entre los mejores equipos del torneo con un pleno de triunfos.
Octubre 01, 2025 04:06 p. m.
 · 
Redacción D10
UEFA Champions League - Union SG vs Newcastle United
Champions League
El Newcastle respira en la Champions League
Un doblete desde el punto de penal de Anthony Gordon y los tantos de Nick Woltemade y Harvey Barnes dieron un respiro al Newcastle.
Octubre 01, 2025 03:52 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-C1-PSG-PRESSER
Champions League
Barcelona vs. PSG, plato fuerte del miércoles
Barcelona y PSG se miden este miércoles como principal atractivo en la intensa jornada de partidos correspondientes a la fecha 2 de la Champions League.
Octubre 01, 2025 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
20250928_191554.jpg
Champions League
Barça y PSG un duelo europeo de alto voltaje
Tras debutar en la Liga de Campeones con una victoria en Newcastle (1-2) gracias a un doblete de Marcus Rashford, el Barcelona de Hansi Flick pondrá a prueba la madurez de su proyecto ante el PSG, el vigente campeón de Europa, en un partido al que ambos conjuntos llegan con numerosas bajas.
Octubre 01, 2025 08:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Bodo/Glimt vs Tottenham Hotspur
Champions League
Tottenham evita en la agonía triunfo histórico del Bodo Glimt
Un autogol en el 89 de Jostein Gundersen, que solo llevaba dos minutos en el campo, salvó al Tottenham de la derrota y frustró al Bodo Glimt que se vio cerca de un triunfo histórico.
Septiembre 30, 2025 06:16 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-C1-GALATASARAY-LIVERPOOL
Champions League
Osimhen tumba al Liverpool
Un penal transformado por el nigeriano Victor Osimhen dio la victoria por 1-0 al Galatasaray en la visita del Liverpool a Estambul, que vio como en el minuto 89 el VAR rectificó un penal que le habían pitado a favor para empatar el encuentro.
Septiembre 30, 2025 06:13 p. m.
Carga Más