01 oct. 2025
Champions League

Histórico Qarabag en Champions

El Qarabag alargó la condición de revelación que adquirió en el arranque de la Liga de Campeones con un histórico triunfo ante el Copenhague en Baku (2-0) que sitúa inesperadamente al conjunto azerbaiyano entre los mejores equipos del torneo con un pleno de triunfos.

Octubre 01, 2025 04:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Qarabag

Qarabag logró un triunfo histórico.

Foto: AFP

A la remontada en la fecha inicial ante el Benfica añadió el cuadro de Gurban Gurbanov este éxito con el conjunto danés. Erigido en el primer equipo de Azerbaiyán en lograr dos victorias seguidas en la Champions aprovechó su entusiasmo y su fe en los primeros minutos para tomar ventaja y la capacidad de sufrimiento después cuando el equipo de Jacob Neestrupo acentuó su búsqueda del empate, que acarició, tras el descanso.

A la media hora tomó ventaja el Qarabag, que ganó al Benfica por 2-3 en la primera jornada. Fue en un tiro seco de Pedro Bicalho que dio en el palo. Abdellah zoubir recogió el rechace y marcó.

Pudo empatar el cuadro danés en la siguiente jugada pero el tiro de Mohamed Elyounousi dentro del área salió fuera por poco. Pero fue el Qarabag el que mereció una renta mayor con ocasiones muy claras como la de Oleksij Kaschuk que detuvo el meta Dominik Kotarski o la de Abdellah Zouber, de cabeza. Se salvó el Copenhague en el añadido de la primera parte, un tiro a bocajarro de Lenadro Andrade que dio en la espalda de Robert cuando apuntaba al gol.

Bajó, desfondado el Qarabag después y el Copenhague le arrinconó. Pudo igualar el combinado de Neestrup con un remate de cabeza, en una falta lateral, de Gabriel Pereira que rechazó el larguero.

Pero a continuación llegó la sentencia local, en el 83, tras un saque de puerta del meta que alargó de cabeza Nariman Aklhundzade hacia Emmanuel Addai. Se buscó el espacio y tiró desde la media luna, pegado al palo, fuera del alcance de Dominik Kotarski amarró el histórico triunfo del Qarabag.

-- Ficha técnica:

2 - Qarabag: Mateusz Kochalski, Matheus Silva, Bahlul Mustafazada, Kevin Medina, Elvin Cafarquiyev (Musa Qurbanly, m.90); Pedro Henrique Rodrigues Bicalho, Kady; Leandro Andrade (Tural Bayramov, m.78), Abellah Zoubir (Chris Kouakou, m.90), Oleksiy Kashchuk (Emmanuel Addai, m.70); y Camilo Durán (Nariman Akhundzade, m.78).

0 - Copenhague: Dominik Kotarski; Rodrigo Huescas (Yoram Zague, m.15), Gabriel Pereira, Pantelis Hatzidiakos (Mhamed Achaouir, m.69), Marcos López; Jordan Larsson, Lukas Lerager, Thomas Delaney (Mads Madsen, m.79), Robert Junnosuke Suzuki, m.46); Mohamed Elyounoussi y Yussoufa Moukoko (Viktor Claesson, m.46).

Goles: 1-0, m.28: Abellah Zoubir; 2-0, m.82: Emmanuel Addai

Árbitro: Sardar Gozubuyuk (NED). Mostró tarjeta amarilla a Marcos Lopez del Copenhague y Matheus Silva, Tural Bayramov y Nariman Akhundzade del Qarabag.

Incidencias: encuentro de la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el estadio Tofiq Bakhramov de Baku.

Champions League
Redacción D10
chelsea
Champions League
Chelsea amarga a Mourinho el regreso a casa
La vuelta de José Mourinho a Stamford Bridge no pudo ser perfecta. Hubo ovación al portugués, cánticos en su honor, saludo y gestos de cariño del técnico luso, pero no victoria de su equipo.
Septiembre 30, 2025 06:11 p. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MARSEILLE-AJAX
Champions League
Paixao lidera la goleada del Marsella al Ajax
El brasileño Igor Paixao, el fichaje más caro de la historia del Olympique de Marsella, lideró la goleada del equipo francés ante el Ajax de Ámsterdam (4-0) en la segunda jornada de la Champions League.
Septiembre 30, 2025 06:06 p. m.
UEFA Champions League - Pafos vs Bayern Munich
Champions League
Bayern Múnich golea fuera de casa y no deja espacio para las dudas
El Bayern Múnich no dejó espacio alguno para las dudas y ratificó su favoritismo ante el Pafos con una goleada por 1-5 en la Liga de Campeones con lo que sigue contando sus partidos por victorias.
Septiembre 30, 2025 06:05 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-FRANKFURT
Champions League
El Atlético de Madrid alarga la fiesta
Lanzado al abrigo del Metropolitano, el Atlético de Madrid fue de nuevo un ganador desbordante y concluyente en la Champions contra el Eintracht Francfort, del que explotó su tremenda debilidad defensiva y al que devoró durante todo el primer tiempo, con el brillante gol 200 como rojiblanco de Antoine Griezmann incluido.
Septiembre 30, 2025 06:04 p. m.
UEFA Champions League - Inter vs Slavia Prague
Champions League
Lautaro Martínez, doblete y récord ante el Slavia
El argentino Lautaro Martínez comandó este martes la victoria del Inter de Milán ante el Slavia de Praga (3-0), como autor de un doblete en San Siro con el que marcó un nuevo récord como ‘nerazzurro’.
Septiembre 30, 2025 05:59 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-C1-ATALANTA-BRUGGE
Champions League
Pasalic se ensaña con las Brujas
El Atalanta remontó al Brujas (2-1) en la segunda jornada de la Liga de Campeones, una venganza tras la eliminación de la pasada campaña en dieciseisavos de final sustentada en la gran actuación del croata Mario Pasalic, generador del penal del empate y goleador en el último suspiro para amarrar el triunfo.
Septiembre 30, 2025 03:58 p. m.
