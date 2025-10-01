01 oct. 2025
Champions League

Barcelona vs. PSG, plato fuerte del miércoles

Barcelona y PSG se miden este miércoles como principal atractivo en la intensa jornada de partidos correspondientes a la fecha 2 de la Champions League.

Octubre 01, 2025 08:24 a. m. 
Por Redacción D10
Luis Enrique retorna a Barcelona, pero esta vez como técnico del PSG.

JOSEP LAGO/AFP

Este miércoles prosigue la disputa de la jornada 2 de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El duelo principal será el que sostendrán Barcelona y el PSG.

A continuación la grilla de partidos para hoy:

13:45 Qarabag vs. Copenhague.

13:45 Union Saint Gilloise vs. Newcastle.

16:00 Barcelona vs. PSG.

16:00 Mónaco vs. Manchester City.

16:00 Borussia Dortmund vs. Athletic.

16:00 Villarreal vs. Juventus.

16:00 Arsenal vs. Olympiacos.

16:00 Bayer Leverkusen vs. PSV.

16:00 Napoli vs. Sporting de Lisboa.

