El Newcastle respira en la Champions League

Un doblete desde el punto de penal de Anthony Gordon y los tantos de Nick Woltemade y Harvey Barnes dieron un respiro al Newcastle, que goleó 0-4 al Royal Union Saint-Gilloise para tomar aire en la Liga de Campeones tras un arranque del curso más que dubitativo.

Perdido en la zona baja de la Premier League tras un inicio decepcionante (decimoquinto con seis puntos de 18 posibles), el Newcastle no podía permitirse el lujo de pegarse un nuevo batacazo en Europa. Ya inició su camino en la fase liga con una derrota ante el Barcelona (1-2) y los hombres dirigidos por Eddie Howe no tenían mucho más margen para el error.

Todo lo contrario que el Royale Union Saint-Gilloise, en un gran estado de forma tras acumular nueve jornadas consecutivas sin perder en la Liga belga que lidera con firmeza. Además, la victoria en su estreno ‘Champions’ frente al PSV Eindhoven (1-3) generó mucha ilusión en uno de los clubes más humildes de la competición.

En las urracas, todos los ojos estaban puestos de nuevo en Nick Woltemade. Aunque marcó al Arsenal el pasado fin de semana, de momento sus números no se acercan ni de lejos a los del hombre al que ha venido a sustituir por 85 millones de euros: Alexander Isak.

Fuera del once frente al Barcelona, en esta ocasión Woltemade sí entró en la alineación de Howe todavía con la resaca de las palabras de una ‘vaca sagrada’ del Bayern Múnich como Karl Heinz Rummenigge: “Felicito al Stuttgart por haber encontrado un ‘idiota’ que pagara tanto dinero por Woltemade”, dijo hace un par de días en el programa Blickpunkt Sport.

El atacante germano tardó exactamente 17 minutos en contestar a Rummenigge. Se reivindicó cuando Sandro Tonali lanzó una volea desde fuera del área y desvió la pelota a la red de la portería defendida por Kjell Scherpen. Con su gol, no sólo adelantó a su equipo, sino que se quitó de encima la presión que tenía encima.

El conjunto belga intentó reaccionar por medio de dos disparos de Adem Zorgane y un tercero de Anouar Ait El Hadj que obligó a intervenir a Nick Pope. Esa reacción fugaz en realidad fue un espejismo, porque al borde del descanso un penalti por un claro derribo de Fedde Leysen sobre Anthony Elanga dentro del área. Gordon no falló y el Newcastle se marchó por delante a los vestuarios con más efectividad que juego.

El equipo de Sebastien Pocognoli tocó arrebato en cuanto sonó de nuevo el silbato del colegiado Urs Schnyder. Pudo reducir distancias con otro intento de Zorgane que, de nuevo, repelió Pope. No logró un tanto que habría revitalizado a los belgas y otra acción de Leysen, esta vez una mano dentro del área, acabó con cualquier opción de remontada.

Gordon no erró su segundo lanzamiento desde los once metros, Barnes cerró la goleada al contragolpe y el Newcastle saboreó su primera victoria en la Liga de Campeones que, de momento, disfraza su mal inicio de curso en la Premier League. Howe y sus jugadores, se tomaron un respiro.

-- Ficha técnica:

0.- Royale Union Saint-Gilloise: Scherpen; Khalaili (Patris, min. 78), Mac Allister (Sykes, min. 67), Burgess, Leysen, Nilan; Zorgane, Van de Perre (Rasmussen, min. 67); Ait El Hadj, David (Giger, min. 46) y Kevin Rodríguez (Boufal, min. 74).

4.- Newcastle: Pope; Trippier (Schar, min. 83), Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimaraes (Hall, min. 73), Tonali, Joelinton (Miley, min. 59); Elanga (Barnes, min. 73), Woltemade (Osula min. 73) y Gordon.

Goles: 0-1, min. 17: Woltemade; 0-2, min. 44: Gordon, de penalti; 0-3, min. 64: Gordon, de penalti; 0-4, min. 81: Barnes.

Árbitro: Urs Schnyder (Suiza). Mostró cartulina amarilla a Joelinton (min. 36) por parte del Newcastle y a Van de Perre (min. 39), Burgess (min. 51), Mac Allister (min. 57) y Giger (min. 60) por parte del Royale Union Saint-Gilloise.

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la Fase de Liga de la Liga de Campeones disputado en el estadio Lotto Park de Anderlecht (Bélgica) ante cerca de 20.000 espectadores. EFE