Barça y PSG un duelo europeo de alto voltaje

Tras debutar en la Liga de Campeones con una victoria en Newcastle (1-2) gracias a un doblete de Marcus Rashford, el Barcelona de Hansi Flick pondrá a prueba la madurez de su proyecto ante el PSG, el vigente campeón de Europa, en un partido al que ambos conjuntos llegan con numerosas bajas.

La escuadra azulgrana recibirá al equipo de Luis Enrique Martínez en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en el que podría ser el último partido del Barça en Montjuïc antes de su traslado definitivo al Spotify Camp Nou.

Lo hará con la enfermería repleta después de que en las últimas semanas hayan caído lesionados los porteros Joan García y Marc-André ter Stegen, los centrocampista Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Fermín López, y el delantero Raphael Dias ‘Raphinha’, todos ellos piezas importantes en los esquemas del técnico alemán.

La buena noticia para el equipo catalán es el regreso de su gran estrella, el extremo Lamine Yamal, ya recuperado de las molestias en el pubis que le hicieron perderse cuatro partidos.

El ’10' reapareció en el último encuentro liguero ante la Real Sociedad para dar la asistencia de la victoria azulgrana (2-1) que significó además alzarse con el liderato.

El lateral Alejandro Balde, que ultima su puesta a punto tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le ha tenido las últimas tres semanas de baja, podría ser el siguiente en reaperecer, aunque no se le espera de inicio ante el PSG.

En ese último partido ante la Real, Flick dejó inicialmente en el banquillo a los centrales Pau Cubarsí y Eric García, al mediapunta Dani Olmo, y al delantero Ferran Torres pensando en la Champions.

Los cuatro podrían ser de la partida ante el conjunto francés: Eric García en sustitución de Araujo en el eje de la zaga y Olmo jugaría por detrás de un tridente formado por Rashford y Lamine Yamal por la bandas y Ferran como ‘9', lo que relegaría a Lewandowski a la suplencia.

Al duelo -uno de los mejores que pueden verse ahora mismo en el fútbol europeo- el PSG también comparece lastrado por las lesiones. Y es que del equipo que se proclamó campeón de Europa en Múnich saltará al césped de Montjuïc, en el mejor de los casos, cinco jugadores.

Las bajas son más patentes en el sector ofensivo, un problema que viene arrastrando el equipo, que empieza a recordar al del inicio del curso pasado, cuando el interrogante era conocer cómo iba a suplir los goles de Kylian Mbappé tras su marcha al Real Madrid.

Luis Enrique sabe ya que no podrá contar con Dembélé, Marquinhos y Doué. Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves son duda, mientras que Kvaratskhelia finalmente ha sido descartado.

El vestuario tiene todavía fondo de armario para suplir a algunos de estos jugadores, aunque el rendimiento que han mostrado en los últimos partidos no ha sido tan decisivo como el de la pasada primavera.

Ni Lee Kang-in ni Gonçalo Ramos han aprovechado la ocasión para reivindicar un puesto en el once cuando regresen los lesionados, aunque en ataque no hay mucho donde elegir.

En el centro del campo, si las lesiones lo permiten, Vitinha, Fabián, Joao Neves y Mayulu se jugarán dos de los tres puestos. Y el otro parece claro que será para Warren Zaïre-Emery, a menos que el técnico asturiano decida retrasar a Lee.

Que el potencial ofensivo del PSG ha bajado es un hecho, pero aún tiene el suficiente para liderar la Ligue 1, donde no parece tener rival.

Aún así, en el campeonato doméstico perdió contra el Olympique de Marsella (1-0), tras golear a un tierno Atalanta en la primera jornada de Champions (4-0).

